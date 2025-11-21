國際會計準則對壽險損益影響大不同 壽險公會：美歐落差高達百倍

壽險的會計準則只有一種標準？壽險公會今日舉出國際實務案例強調，不但有美國一般公認會計原則（US GAAP）另一套選擇，甚至國際財務報導準則（IFRS）也對其來源地歐盟有差異化處理，而兩套會計制度之下，壽險避險對損益的影響，甚至落差達百倍之多。

壽險公會理事長陳慧遊形容，壽險避險就像水庫裡的水，他希望水庫是有效的水，而不是被浪費的水，即使是拿去用，也應該是拿去發電（例如投資國內產業），而不是浪費掉。壽險公會副理事長林昭廷則指出，依照國際實務案例，IFRS並非完全都不能彈性變動，而且美國的US GAAP與IFRS的管理方式大不同，影響所及，在損益影響的落差甚至有百倍之多。

林昭廷分析，歐洲的IFRS和US GAAP的規範方式，差異極大，造成完全不同的避險行為。林昭廷也強調，是否避險卻不是由經濟風險，而是由會計制度來決定，這非常不合理，尤其US GAAP的分類方式，FVOCI（透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產）債券比照股票一樣，匯率變動都不會進損益表，而是僅入股東權益項下，因此，倘若是採取US GAAP，很大一部分就不用避險了，避險是為了財報，但財報會計並非只有IFRS的規定，可見得會計準則並非只能依從IFRS，

林昭廷舉例來比較IFRS和US GAAP的差異，倘若避險比率60%，台幣從31升至28，這時，FVOCI的匯率變動認列在PL（損益表），但US GAAP則是認列在OCI（其他綜合損益），所以波動相對平穩非常多。例如，倘若以3%來計算，那麼上述的例子，用IFRS的帳面損失為12180元，但在US GAAP的損益表損失只有180元（避險成本）而已，二者竟然相差100倍。

林昭廷指出，由於台灣投資人多半看損益表，不看淨值，因此當獲利損益很大時，就影響投資人信心，倘若是US GAAP，12000元的損失僅反映在淨值，不會反映在損益。所有民眾投資人只在意損益及獲利，不會去在意淨值，所以是否反映在損益，影響非常大。

他進而指出，倘若是在IFRS，例如，若每年避險部位達1萬，但US GAAP則相對僅6千，1萬的避險部位則是每年付300元，6千的避險每年只要付180元，長期等於弱化公司的清償能力。

若回歸到IFRS，林昭廷也強調，即使IFRS的發源點歐盟，也依其產業特性調整多項IFRS，以符合當地產業特性，那麼為何台灣不能改？例如，IFRS 4 TOP-UP中，歐盟允許金控合併報表中，僅保險子公司可遞延適用IFRS 9，並進而強調，這也證明，會計應該反映經濟實質，而非迫使企業承作不必要的避險或放大財報波動。