輝達在台設立子公司申請案 經濟部投審司：2個月前已核准

美商輝達（Nvidia）要設台灣設立子公司，以符合來台灣承租地上權條件，經濟部表示，9月26日已核准美商Nvidia設立台灣輝達經典股份有限公司，後來又申請提高投資金額至10億元，此項新申請案投審司於11月21日核准。

經濟部表示，投審司今年9月26日已核准美商Nvidia設立台灣輝達經典股份有限公司，Nvidia於11月12日再申請修正投資計畫，將投資金額提高到新台幣10億元，用於開發商辦大樓等。

經濟部表示，由於投資項目並無涉及禁止或限制外資投資的項目，經審查均符合外國人投資條例的規定，經濟部於11月21日核准Nvidia本次申請案。