國發會推AI新十大建設 主委葉俊顯：拚15兆元產值

面對全球經貿局勢變遷及地緣政治挑戰，國發會主委葉俊顯接受「官我什麼事」節目專訪表示，政府將全力推動「AI新十大建設」與「創業大聯盟競賽」雙引擎，目標創造15兆元以上產值，並透過東京與矽谷雙基地，協助台灣新創搶攻國際市場，建構完整的創新創業雨林生態。

葉俊顯指出，AI人工智慧將引領新一波工業革命，深入食衣住行育樂各層面。為此，政府鎖定安控、次世代通訊、半導體、軍工及人工智慧等五大信賴產業全力發展。具體作法，就是攜手國科會、數發部、經濟部，四部會協作，共同推動AI新十大建設。

葉俊顯表示，AI新十大建設，涵蓋智慧應用、關鍵技術與數位基盤三大主軸；具體計畫包括推動百工百業智慧化、發展矽光子與量子科技，以及建置主權AI算力中心等。葉俊顯強調，目標是創造超過15兆元的產值、增加50萬個高薪就業機會，並成立至少三個國家級實驗室，讓台灣全面邁向智慧國家。

在新創培育部分，為達成2028年新創募資1,500億元的目標，國發會宣布啟動全台規模最大的「創業大聯盟競賽」。葉俊顯說明，競賽將選出三組「總統獎」，每組可獲1,000萬元創業金；六組「院長獎」各獲600萬元；以及91組「綻放獎」各獲300萬元。葉俊顯表示，透過「陪跑」機制，從計畫書撰寫到商業模式建立，協助創業者提高成功率，實現百工百業來創業的願景。

此外，葉俊顯補充，國發會與日本京都大學、美國加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）等頂尖學府合作，結合台灣強項ICT產業化能力與國際科研實力，加強新創培訓，提高成功率，搭建通往世界舞台的橋樑。

葉俊顯指出，根據調查，台灣新創首選擴展市場為日本與美國，國發會已在東京與矽谷設立實體基地，提供新創常態式服務，包括協助落地、工作空間、會議場地等六大功能。希望在全球舞台上，展現台灣創新能量，站穩國際腳步，爭取更多合作。