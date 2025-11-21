快訊

母喪後首度露面 郭台銘一頭白髮現身2025鴻海科技日

賓賓哥校園直播風波延燒！961字道歉聲明曝光 稱「友人刻意隱瞞」

「輝達會有好結果」李四川曝最快下周與新壽簽T17、T18解約

國發會推AI新十大建設 主委葉俊顯：拚15兆元產值

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
國發會主委葉俊顯。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影
國發會主委葉俊顯。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影

面對全球經貿局勢變遷及地緣政治挑戰，國發會主委葉俊顯接受「官我什麼事」節目專訪表示，政府將全力推動「AI新十大建設」與「創業大聯盟競賽」雙引擎，目標創造15兆元以上產值，並透過東京與矽谷雙基地，協助台灣新創搶攻國際市場，建構完整的創新創業雨林生態。

葉俊顯指出，AI人工智慧將引領新一波工業革命，深入食衣住行育樂各層面。為此，政府鎖定安控、次世代通訊、半導體、軍工及人工智慧等五大信賴產業全力發展。具體作法，就是攜手國科會、數發部、經濟部，四部會協作，共同推動AI新十大建設。

葉俊顯表示，AI新十大建設，涵蓋智慧應用、關鍵技術與數位基盤三大主軸；具體計畫包括推動百工百業智慧化、發展矽光子與量子科技，以及建置主權AI算力中心等。葉俊顯強調，目標是創造超過15兆元的產值、增加50萬個高薪就業機會，並成立至少三個國家級實驗室，讓台灣全面邁向智慧國家。

在新創培育部分，為達成2028年新創募資1,500億元的目標，國發會宣布啟動全台規模最大的「創業大聯盟競賽」。葉俊顯說明，競賽將選出三組「總統獎」，每組可獲1,000萬元創業金；六組「院長獎」各獲600萬元；以及91組「綻放獎」各獲300萬元。葉俊顯表示，透過「陪跑」機制，從計畫書撰寫到商業模式建立，協助創業者提高成功率，實現百工百業來創業的願景。

此外，葉俊顯補充，國發會與日本京都大學、美國加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）等頂尖學府合作，結合台灣強項ICT產業化能力與國際科研實力，加強新創培訓，提高成功率，搭建通往世界舞台的橋樑。

葉俊顯指出，根據調查，台灣新創首選擴展市場為日本與美國，國發會已在東京與矽谷設立實體基地，提供新創常態式服務，包括協助落地、工作空間、會議場地等六大功能。希望在全球舞台上，展現台灣創新能量，站穩國際腳步，爭取更多合作。

葉俊顯 創業 AI

延伸閱讀

歐商盼離岸風電重回正軌 發表《2026年建議書》

獨／美國關稅重創中部傳產 百工百業受災 高檔餐廳哀：生意大不如前

國家檔案館今揭幕啟用 賴總統：以最大開放最小限制為原則

試營運期吸引20萬人次 林口新地標今揭幕

相關新聞

國發會推AI新十大建設 主委葉俊顯：拚15兆元產值

面對全球經貿局勢變遷及地緣政治挑戰，國發會主委葉俊顯接受「官我什麼事」節目專訪表示，政府將全力推動「AI新十大建設」與「...

AI需求大浪潮效應 外銷訂單連九紅寫最強10月

經濟部昨（20）日發布10月外銷訂單金額為693.7億美元，創歷年同月新高，寫下單月第二高紀錄，年增25.1%，呈連續第...

外銷美國、東協市場 同締佳績

美國AI需求持續強勁，未見AI降溫。經濟部昨（20）日統計，10月台灣接自美國訂單達252.9億美元，創歷年同月新高，若...

歐商盼離岸風電重回正軌 發表《2026年建議書》

歐洲商會昨（20）日發表《2026年建議書》，在能源政策方面指出，再生能源建置進度仍落後官方目標，喊話政府增設「能源部」...

勞保財務 三年檢討一次

行政院會昨（20）日通過《勞工保險條例》修正草案，將撥補勞保、中央政府負最後支付責任等明確入法，並至少每三年檢討勞保財務...

出國熱 台灣Q3旅行收支逆差創新高

新台幣匯率四月底大幅升值，帶動國人出國意願。中央銀行昨天公布第三季國際收支，其中「旅行收支」逆差再度刷新歷史紀錄。第三季...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。