出國熱 台灣Q3旅行收支逆差創新高

新台幣匯率四月底大幅升值，帶動國人出國意願。中央銀行昨天公布第三季國際收支，其中「旅行收支」逆差再度刷新歷史紀錄。第三季經常帳中，代表國人出國消費的旅行支出高達六十六億美元，創單季新高，但同期外籍旅客來台旅行收入僅廿五億美元，兩者落差達逾四十億美元（約新台幣一千兩百億元），逆差規模為史上最大。

央行經研處表示，旅行收支在季節性上也有其結構性原因。尤其第三季本來就是國人出國旅遊的旺季，暑假親子旅遊推動出境需求強勁；相對地，第四季因逢歐美聖誕節、跨年假期，外國人來台旅遊意願才會顯著增加，因此旅行收支通常會在下半年有明顯季節差。

央行統計，去年開始旅行支出逐步上升，本季一舉突破六十億美元大關，逆差也首次站上四十億美元。旅行社業者表示，這兩年赴日韓旅遊民眾多，尤其日圓貶值，台日物價幾乎打平，甚至有些東西在日本更便宜，也讓國人願意在國外花大錢。

其他數據上，第三季經常帳順差四五八億美元，金融帳淨資產增加三六九億美元，均創下新高。經常帳方面，商品貿易順差四九八億美元，較去年同季增加二一九億美元，主要受惠於ＡＩ等新興科技應用持續熱絡及消費性電子新品備貨需求增加，出口擴增。

金融帳方面，第三季直接投資淨資產增加九十一億美元。其中居民對外直接投資淨增加九十九億美元，外資來台直接投資淨增加八點二億美元，包括緯創、緯穎跟台積電等對外投資所致。