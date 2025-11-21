快訊

日本擬舉債刺激經濟 日圓、公債雙跌

聯合報／ 編譯林聰毅／綜合報導

日本傳出正敲定廿一點三兆日圓（約一三五八點八億美元）的經濟刺激方案，以幫助家庭應對通膨，規模為新冠疫情以來最大，但也加深了財政負擔疑慮，十年期公債殖利率漲至二○○八年來最高，卅年期殖利率創新高，日圓貶破一五七兌一美元。

由於此次刺激方案的支出金額與新發債規模都將比去年高，將使日本財政承受更大壓力，公債與日圓齊步走跌，日圓兌美元貶值百分之○點三至一五七點六二日圓。

市場人士說，日圓似乎將跌向一六○日圓，債市仍在持續拋售，尤其是超長債市場已開始出現崩盤跡象。

根據路透與彭博資訊看到的草案，這項刺激方案包括十七點七兆日圓的一般支出以及二點七兆日圓的減稅措施，將透過預期整體稅收成長及額外發行公債來籌措財源。知情人士說，一般支出金額遠高於前首相石破茂去年公布的刺激方案十三點九兆日圓，至於額外發行公債的規模也將超過去年計畫的六點六九兆日圓。

這項刺激方案將撥款十一點七兆日圓公共資金，用於抑制物價上漲和刺激消費。另有七點二兆日圓將用於危機管理和對經濟安全至關重要的領域。

高市內閣計畫今天通過此方案，最快廿八日通過一項追加預算案做為這項刺激方案的財源，力拚在年底前在國會過關。據日本媒體報導，追加金額可能達到十四兆日圓。知情人士表示，若加上私人部門的資金後，這項刺激方案的總規模將達到四十二點八兆日圓。

