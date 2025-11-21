勞保財務 三年檢討一次

行政院會昨（20）日通過《勞工保險條例》修正草案，將撥補勞保、中央政府負最後支付責任等明確入法，並至少每三年檢討勞保財務；外界關注，是否考慮調整勞保投保級距？勞動部長洪申翰對此表示，仍需綜合考量。

行政院昨日舉行院會，勞動部在會中提出勞保條例第66條、第69條修正草案。行政院長卓榮泰指出，勞工保險是勞工最重要的退休保障制度之一，為穩定基金流量，政府自2020年起，開始逐年編列預算撥補勞保基金，撥補金額持續增加，搭配多元投資，基金規模已達1.2兆元，顯示政府撥補對勞保財務有正面助益。

此次在修正草案中，明訂政府撥補為勞工保險基金來源，其金額在修法施行後，由勞動部依政府財政及勞工保險財務狀況，每年編列預算撥補，但草案並未明定每年撥補金額。

另外草案也明定勞保財務應由中央政府負最後支付責任，修法施行後，中央主管機關至少每三年檢討勞保財務。

卓榮泰表示，此次修正將政府現行每年撥補作法，以及負最後支付責任的立場入法明定，展現政府確保勞保制度穩健運作的決心與承諾，法案送請立法院審議後，勞動部會積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

另外媒體關注，勞動部今年1月提出勞保精算報告，雖因投保薪資與投保人數增加，加上政府持續撥補，使破產年限延後，但勞動部是否考慮調整多年沒動的勞保投保級距？

洪申翰對此表示，近年除政府撥補，基金投資也有很好成果，勞動部努力開源節流；對於勞保級距調整，社會上的確有這樣的聲音，但仍需要綜合考量。