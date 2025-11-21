快訊

政院版財劃法關鍵處「蓋牌」 埋朝野衝突變數

高雄開唱倒數前1天！TWICE宣布她身體出狀況不來了 確定9缺1

COP30直擊／氣候峰會會場突發大火災 全場撤離談判停擺

勞保財務 三年檢討一次

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

行政院會昨（20）日通過《勞工保險條例》修正草案，將撥補勞保、中央政府負最後支付責任等明確入法，並至少每三年檢討勞保財務；外界關注，是否考慮調整勞保投保級距？勞動部長洪申翰對此表示，仍需綜合考量。

行政院昨日舉行院會，勞動部在會中提出勞保條例第66條、第69條修正草案。行政院長卓榮泰指出，勞工保險是勞工最重要的退休保障制度之一，為穩定基金流量，政府自2020年起，開始逐年編列預算撥補勞保基金，撥補金額持續增加，搭配多元投資，基金規模已達1.2兆元，顯示政府撥補對勞保財務有正面助益。

此次在修正草案中，明訂政府撥補為勞工保險基金來源，其金額在修法施行後，由勞動部依政府財政及勞工保險財務狀況，每年編列預算撥補，但草案並未明定每年撥補金額。

另外草案也明定勞保財務應由中央政府負最後支付責任，修法施行後，中央主管機關至少每三年檢討勞保財務。

卓榮泰表示，此次修正將政府現行每年撥補作法，以及負最後支付責任的立場入法明定，展現政府確保勞保制度穩健運作的決心與承諾，法案送請立法院審議後，勞動部會積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

另外媒體關注，勞動部今年1月提出勞保精算報告，雖因投保薪資與投保人數增加，加上政府持續撥補，使破產年限延後，但勞動部是否考慮調整多年沒動的勞保投保級距？

洪申翰對此表示，近年除政府撥補，基金投資也有很好成果，勞動部努力開源節流；對於勞保級距調整，社會上的確有這樣的聲音，但仍需要綜合考量。

勞保基金 勞動部 保險

延伸閱讀

卓榮泰喊話朝野支持政院版財劃法 民眾黨團潑冷水：反制毀憲亂政作為

行政院會今通過院版財劃法 李四川透露向卓榮泰反映這些事

陳其邁喊支持政院版財劃法 駁斥「遭賴清德、卓榮泰修理」之說

單身過世遺屬年金只能充公立委提案修法 洪申翰：不能違逆釋憲結果

相關新聞

AI熱帶動…我全年外銷估破7000億美元 232條款埋隱憂

經濟部昨天公布十月外銷訂單金額為六九三點七億美元，創歷年同期新高、歷年單月次高，較去年同期成長百分之廿五點一，年增率「連...

AI需求大浪潮效應 外銷訂單連九紅寫最強10月

經濟部昨（20）日發布10月外銷訂單金額為693.7億美元，創歷年同月新高，寫下單月第二高紀錄，年增25.1%，呈連續第...

外銷美國、東協市場 同締佳績

美國AI需求持續強勁，未見AI降溫。經濟部昨（20）日統計，10月台灣接自美國訂單達252.9億美元，創歷年同月新高，若...

歐商盼離岸風電重回正軌 發表《2026年建議書》

歐洲商會昨（20）日發表《2026年建議書》，在能源政策方面指出，再生能源建置進度仍落後官方目標，喊話政府增設「能源部」...

勞保財務 三年檢討一次

行政院會昨（20）日通過《勞工保險條例》修正草案，將撥補勞保、中央政府負最後支付責任等明確入法，並至少每三年檢討勞保財務...

出國熱 台灣Q3旅行收支逆差創新高

新台幣匯率四月底大幅升值，帶動國人出國意願。中央銀行昨天公布第三季國際收支，其中「旅行收支」逆差再度刷新歷史紀錄。第三季...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。