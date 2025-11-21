歐商盼離岸風電重回正軌 發表《2026年建議書》

歐洲商會昨（20）日發表《2026年建議書》，在能源政策方面指出，再生能源建置進度仍落後官方目標，喊話政府增設「能源部」；希望離岸風電重回正軌，順利執行3-3期，既有專案彈性豁免在地化限制，未來不再硬性規定在地化。

歐洲商會昨日以「變局中 淬鍊台灣韌性」為主題發表《2026年建議書》，共提出192項議題；歐洲商會理事長張瀚書提及，政府在前一年度建議中的24%議題上已有進展。

國發會副主委詹方冠昨日代表政府接下建議書，並強調，商會所提前瞻性AI監理政策、能源安全與韌性等建言，與政府當前推動的AI新十大建設、淨零轉型等方向密切相關，會與商會密切合作。

建議書在能源方面指出，台灣須在穩定且可負擔的能源供應、能源安全與韌性、以及減碳目標間取得平衡；但再生能源建置進度仍落後官方目標，原因包括國際政經情勢、法規協調不足、許可限制等。歐洲商會建議，政府應設立能源部，成立集中且跨部會的統籌機關，確保能源轉型成功。

針對離岸風電，希望重回正軌，讓下階段3-3期能順利執行，包括確保足夠配置容量、電網基礎設施與融資支援，並啟動浮動式離岸風電；建議既有專案，若面臨品質不符、供應不足或成本過高時，得彈性豁免在地化限制，未來標案不應硬性規定在地化項目。

另外，建議書也表示，政府應加大電動車稅務誘因、建立充電安全規範以加速設置；並修法支援低碳燃料。

另，建議書認為，台灣尚缺乏完整、以人為本的AI政策與監理體系，除潛藏倫理、安全與經濟風險，亦增加創新者、投資人與社會大眾的不確定性。