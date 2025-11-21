快訊

政院版財劃法關鍵處「蓋牌」 埋朝野衝突變數

高雄開唱倒數前1天！TWICE宣布她身體出狀況不來了 確定9缺1

COP30直擊／氣候峰會會場突發大火災 全場撤離談判停擺

歐商盼離岸風電重回正軌 發表《2026年建議書》

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

歐洲商會昨（20）日發表《2026年建議書》，在能源政策方面指出，再生能源建置進度仍落後官方目標，喊話政府增設「能源部」；希望離岸風電重回正軌，順利執行3-3期，既有專案彈性豁免在地化限制，未來不再硬性規定在地化。

歐洲商會昨日以「變局中 淬鍊台灣韌性」為主題發表《2026年建議書》，共提出192項議題；歐洲商會理事長張瀚書提及，政府在前一年度建議中的24%議題上已有進展。

國發會副主委詹方冠昨日代表政府接下建議書，並強調，商會所提前瞻性AI監理政策、能源安全與韌性等建言，與政府當前推動的AI新十大建設、淨零轉型等方向密切相關，會與商會密切合作。

建議書在能源方面指出，台灣須在穩定且可負擔的能源供應、能源安全與韌性、以及減碳目標間取得平衡；但再生能源建置進度仍落後官方目標，原因包括國際政經情勢、法規協調不足、許可限制等。歐洲商會建議，政府應設立能源部，成立集中且跨部會的統籌機關，確保能源轉型成功。

針對離岸風電，希望重回正軌，讓下階段3-3期能順利執行，包括確保足夠配置容量、電網基礎設施與融資支援，並啟動浮動式離岸風電；建議既有專案，若面臨品質不符、供應不足或成本過高時，得彈性豁免在地化限制，未來標案不應硬性規定在地化項目。

另外，建議書也表示，政府應加大電動車稅務誘因、建立充電安全規範以加速設置；並修法支援低碳燃料。

另，建議書認為，台灣尚缺乏完整、以人為本的AI政策與監理體系，除潛藏倫理、安全與經濟風險，亦增加創新者、投資人與社會大眾的不確定性。

離岸風電 AI

延伸閱讀

歐商2026建議書 國發會：與現行政策方向密切相關

山富搶市 包機專案熱銷

海巡2024年報 指離岸風電海域易造成危安風險

裕民揪伴 攻離岸風電

相關新聞

AI熱帶動…我全年外銷估破7000億美元 232條款埋隱憂

經濟部昨天公布十月外銷訂單金額為六九三點七億美元，創歷年同期新高、歷年單月次高，較去年同期成長百分之廿五點一，年增率「連...

AI需求大浪潮效應 外銷訂單連九紅寫最強10月

經濟部昨（20）日發布10月外銷訂單金額為693.7億美元，創歷年同月新高，寫下單月第二高紀錄，年增25.1%，呈連續第...

外銷美國、東協市場 同締佳績

美國AI需求持續強勁，未見AI降溫。經濟部昨（20）日統計，10月台灣接自美國訂單達252.9億美元，創歷年同月新高，若...

歐商盼離岸風電重回正軌 發表《2026年建議書》

歐洲商會昨（20）日發表《2026年建議書》，在能源政策方面指出，再生能源建置進度仍落後官方目標，喊話政府增設「能源部」...

勞保財務 三年檢討一次

行政院會昨（20）日通過《勞工保險條例》修正草案，將撥補勞保、中央政府負最後支付責任等明確入法，並至少每三年檢討勞保財務...

出國熱 台灣Q3旅行收支逆差創新高

新台幣匯率四月底大幅升值，帶動國人出國意願。中央銀行昨天公布第三季國際收支，其中「旅行收支」逆差再度刷新歷史紀錄。第三季...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。