AI需求大浪潮效應 外銷訂單連九紅寫最強10月

經濟部昨（20）日發布10月外銷訂單金額為693.7億美元，創歷年同月新高，寫下單月第二高紀錄，年增25.1%，呈連續第九個月正成長。在AI需求強勁大浪潮下，經濟部預估，今年全年外銷訂單將創新高，並且有望年增逾二成。

經濟部統計處長黃偉傑表示，美國232條款一直是今年最大變數，但一直尚未實施，因此AI相關產品訂單仍持續成長，尤其是半導體晶片、伺服器等都是只有在台灣生產，因此訂單暢旺，而且這股浪潮會持續至明年。

近一年外銷訂單概況

經濟部統計，累計今年前十月訂單達5,937.4億美元，年增22.6%，創歷年同期新高。歷年來外銷訂單最高紀錄是2021年的6,741.3億美元，以目前情況來看，只要11、12月合計訂單金額達804億美元即可超越，今年全年外銷訂單金額已確定可刷新歷史紀錄。

今年外銷訂單金額更有望飛越7,000億美元以上，只要11月、12月平均接單569億美元，就能讓全年年增率逾二成，機率也很高。

黃偉傑表示，因AI、高效能運算與雲端資料服務等新興科技加速擴張，帶動台灣半導體先進製程及伺服器供應鏈需求暢旺，可望支持外銷接單動能穩健成長，預估11月訂單金額為667億至687億美元，年增27.6%至31.4%，連十紅在望。

針對10月接單情勢，黃偉傑分析，原預估消費性電子備貨潮在10月後會逐漸消退，但實際上10月手機訂單仍呈月增，手機備貨趨緩沒有想像中快，不過他預期，11月消費性電子備貨潮就會慢慢減緩。此外伺服器接單受到產品組合不同，致10月接單呈月減。

「這股AI浪潮太大了，」黃偉傑說，整體上會看到訂單成長率非常高，但個別項目訂單表現則會有所差異。

他舉例，10月外銷訂單成長高達25.1%，主要由資訊通信及電子產品訂單支撐，但傳產接單依然受全球需求疲弱、及中國大陸低價傾銷衝擊，像基本金屬10月接單年減10%、塑橡膠製品接單年減9.8%。

又例如，機械產品接單連九月正成長，10月接單年增16%，表現亮眼，但主要是半導體業者積極擴充產能，帶動半導體設備訂單成長，加上自動化設備需求熱絡所致，但工具機接單情況依然不振。