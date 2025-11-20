歐洲商會：盼台灣增設能源部

歐洲商會昨天發表二○二六建議書指出，再生能源建置進度仍落後官方目標，喊話增設能源部；對於離岸風電，則希望回歸正軌，順利執行離岸風電計畫三之三期並啟動浮動式離岸風電；既有專案彈性豁免在地化限制，未來不再強制在地化，同時擴大電動車稅務誘因、修法支援低碳燃料。

歐洲商會以「變局中淬鍊台灣韌性」為主題發表二○二六年建議書，呼籲政府強化社會、能源與通訊等關鍵基礎設施的韌性，並為人才短缺尋求長期解方。建議書彙整二十五個產業與委員會的建議，合計提出一九二項議題，其中一二八項為延續議題、六十四項為新議題。

歐洲商會理事長張瀚書說，歐洲商會建議台灣須在穩定且可負擔的能源供應、能源安全與韌性、以及減碳目標間取得平衡；但再生能源的建置進度仍落後官方目標，原因包括國際政經情勢、法規協調不足、許可限制等。

歐洲商會也建議政府設立能源部，確保能源轉型成功。此外，應讓離岸風電重回正軌，為讓下一個關鍵階段（R3.3）的順利執行，須採取多項措施，包括確保足夠的配置容量、電網基礎設施與融資支援。

歐洲商會提及，開發地熱方面，現行民法對於定向井穿越土地，所需取得所有權人同意之規定，可能因台灣地狹人稠特性，造成開發實務上的困難；現在不少陸域風機，已屆使用年限，應簡化陸域風電汰舊換新機制；並明確界定利害關係人，杜絕惡意干擾。

歐洲商會指出，建議我政府以系統規畫並編列充足經費擴充電網與儲能，使其與再生能源併網同步。並應制定並落實深水域浮動式離岸風電（ＦＯＷ）發展藍圖，也可加大乘用與商用電動車稅務誘因、建立充電安全規範以加速設置，以支持電動車與替代燃料。

國發會副主委詹方冠在會中回應，台灣會更積極推動再生能源，包括太陽光電、離岸風電等，將與歐洲商會等商業夥伴一起來合作。