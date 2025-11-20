美國AI下單不手軟！美對台10月訂單達252.9億美元 創歷年同月新高

美國AI需求持續強勁，未見AI降溫。經濟部20日統計指出，10月我接自美國訂單達252.9億美元，創歷年同月新高，僅次於9月創下252.92億美元，幾乎持平，顯示美國客戶對台下單不手軟，主要還是拜AI需求，美國訂單以電子產品及資訊通信產品增加最多。

此外，東協10月接單金額達149.4億美元，創歷年單月新高，年增42.5%，以電子產品增加23.7億美元或增加70.0%較多。經濟部統計處長黃偉傑補充，東協訂單增加主要是記憶體、品牌通路為最大宗。

自去年底開始，美國訂單強強滾，今年2月以來更呈現動輒三成以上成長率、甚至四成以上成長率，主要是來自AI需求太強勁。經濟部統計顯示，10月我資訊通信產品接單225.7億美元，年增28.4%，其中以美國增加21.1億美元最多。10月我電子產品接單284.1億美元，年增35.9%，以接自美國增加34.8億美元最多。

黃偉傑表示，目前各國AI需求對我訂單主要在晶片及伺服器，但主要是企業端需求，AI終端產品並未很普遍，目前終端需求對AI相關產品訂單影響不大。

至於中國大陸及香港10月訂單116.6億美元，為歷年同月第3高，年增9.8%，以電子產品增加16.4億美元或增加29.9%較多。黃偉傑表示，近期中國大陸出口表現仍相當不錯，支撐對我訂單。