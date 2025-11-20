創新創業嘉年華登場 智慧局專區NEXT IS NOW集結新創成果

2025 Meet Taipei創新創業嘉年華20日在台北花博爭艷館登場，經濟部智慧局在現場設立主題專區—「NEXT IS NOW 專利驅動 放眼全球」，展現台灣新創以專利為引擎、以創新為動能的具體成果。

面對全球創新競逐的浪潮，智慧財產已成為新創企業邁向市場的關鍵推進力，智慧局因此推動「新創產業加速審查計畫」，以專利布局引導創新發展，協助新創在早期階段建立智慧財產保護機制，並串聯產學與企業資源，加速創新技術落地與市場導入，打造從研發、驗證到商轉的「創新加速鏈」。

智慧局表示，今年計畫以「專利加速審查」為核心亮點，透過加速審查機制，新創公司可在最短4個月內取得專利，讓技術與產品更快導入市場、搶占商機。計畫同時推動專利檢索與策略布局，全年提供新創企業40份檢索報告，協助新創團隊明確技術研發方向並申請專利。

同時，透過籌組「新創公司聯合諮詢團」，串聯中大型企業資源，促進技術驗證與商機媒合，已促成多項市場實質合作案，包含科技解決方案導入與 AI 應用驗證等，成功協助新創團隊募集1.05億元投資資金。

智慧局指出，智慧局的主題展區集結首屆參與計畫的新創企業，產業橫跨通訊、積體電路、材料科技、化學分析、生醫技術與資訊服務等多元領域，以三大主軸—NEXT TECH｜創新未來、NEXT GREEN｜永續驅動、NEXT CARE｜共好共生為展示核心，呈現台灣從高科技製造到智慧醫療的創新能量。