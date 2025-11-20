談台日技術工程合作 蕭美琴：盼科技、韌性領域持續推進

副總統蕭美琴20日接見「第35屆台日工程技術研討會」日本代表團，她表示，台日在面對各項挑戰時充分展現友善情誼，期盼未來在科技領域持續共同合作，推動人類進步及促進產業繁榮。

蕭美琴致詞指出，多年來台日工程技術研討會在兩國共同面臨的各類科技、工程議題，從環境工程、人文科技，到智慧技術發展等，皆做出卓越貢獻。針對氣候變遷等各種挑戰，台日近年也在防災科技與工程共同合作，對防災韌性及國家安全有諸多貢獻，要表達誠摯感謝。

蕭美琴提到，她稍早參加了「B5G低軌衛星關鍵通訊模組產業人才與技術培育基地揭牌儀式」，賴清德總統在就職演說中也提出台灣要「競逐太空，探索海洋」，這當中都涉及許多工程層面的挑戰。

蕭美琴說，不論在各軌道的衛星發展，或建構海、空、地多面向一體的通訊韌性，相信台日未來在前瞻科技以及解決人類共同挑戰等領域，必定有許多共同合作的契機。

蕭美琴表示，台日友好在一次又一次的挑戰中展現無遺，這份友誼不只是因為彼此地緣鄰近，更因為共享自由、民主，以及區域和平穩定的共同信念，及抱持「問題解決者」的態度共同面對當前局勢。

她也說，不論是地緣政治、太空、海洋、環境及防災韌性等領域，期許各位工程師能帶領雙方科技界成為問題的解決者，推動人類進步以及產業繁榮。