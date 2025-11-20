歐商2026建議書 國發會：與現行政策方向密切相關

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

國發會副主委詹方冠20日代表政府接受歐洲商會「2026建議書」。有關主題「變局中淬鍊台灣韌性」，提出的前瞻性AI監理政策、能源安全與韌性、多元與韌性的勞動力等建言，他表示與我國當前推動的「AI新十大建設」、「淨零轉型」、及「國際攬才留才」等政策方向密切相關。

在前瞻性AI監理政策方面，詹方冠指出，AI攸關國家競爭力，政府已提出「AI 新十大建設」，聚焦關鍵技術、數位基礎、推動智慧應用三大方向。

詹方冠提到，尤其在完善相關法制環境，政府已於今年 8 月提出人工智慧基本法草案，與歐洲立法理念一致，秉持人本AI治理的核心精神，強調可信賴AI治理架構，期在科技發展的前提下兼顧安全與信任。

關於淨零轉型的推動，詹方冠表示，政府已於今年重新檢視2030年減碳目標，原訂2030年國家溫室氣體淨排放量較2005年減少24±1%，加大減碳力道，調整目標為減少28±2％。

他指出，這顯示政府未來將持續積極推動太陽光電、離岸風電、地熱等多元能源發展，並推動深度節能與科技儲能，公私協力達成減碳新目標。

至於加強人才延攬與留用方面，詹方冠說，為因應國際人才競爭激烈及國內產業發展需求，國發會已在今年9月修法完成「外國專業人才延攬及僱用法」，放寬相關規定措施。

例如，世界排名前200的大學畢業生可來台申請個人工作許可、外國特定專業人才及外國高級專業人才配偶經許可得在我國從事工作，以及提高外國專業人才的勞動及社會權益保障等。

國發會也將持續透過Talent Taiwan中心提供一站式服務，打造更友善宜居的環境，積極延攬人才來台長期發展。

詹方冠感謝歐洲商會每年提出建議書，作為政府精進政策的參考。國發會持續做為商會與相關部會溝通的平台，與商會密切合作，推動台歐在世界變局中邁向更韌性、繁榮的共同願景。

國發會
