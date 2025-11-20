培育B5G低軌衛星人才 蕭美琴：打造太空科技國家隊

副總統蕭美琴20日出席「B5G低軌衛星關鍵通訊模組產業人才與技術培育基地揭牌儀式」，她表示，台灣不能缺席探索太空、次世代通訊或B5G通訊的發展，我國自主研製的福衛八號齊柏林衛星，是邁向太空產業發展的重要一步，期待一起努力打造太空科技國家隊。

蕭美琴致詞時表示，政府全力支持B5G次世代通訊、太空產業以及人才培育與養成，這也正是本次揭牌名稱所涵蓋的三大核心元素，要與大家攜手並進來推動。

蕭美琴指出，太空其實就在每個人的身邊，不論是遙測衛星中的光學衛星，或是合成孔徑雷達衛星，對於整體的國家安全、海域認知，以及氣候變遷所帶來的氣象挑戰以及國土管理都息息相關。

她提到，包括海底電纜因外力因素干擾中斷、偏鄉數位韌性或智慧海洋等各種環境挑戰，以及政府正全力支持的無人載具開發，也都與未來的衛星產業，尤其次世代通訊息息相關。

蕭美琴說，探索太空是賴清德總統在就職演說中提出的重要願景，次世代通訊也是五大信賴產業中的重要元素之一。台灣不能缺席於探索太空、次世代通訊或B5G通訊的發展，許多國家也已積極開發中、低、高軌太空通訊、平流層的高空偽衛星（High Altitude Pseudo Satellite, HAPS）及平台站（Platform Station）。

蕭美琴提到，台灣自主研製的福衛八號「齊柏林衛星」，不僅是一顆衛星，未來將以相互連接的星系形態呈現在國人眼前，也將成為許多產業自主發展、驗證通訊關鍵技術的重要平台，這是台灣邁向太空領域科技產業發展的重要一步。

她期盼下個世代的年輕人不只仰望星空、將星空當成夢想，而是能真正地走進太空產業，把夢想變成專業。透過這個培育基地，打造一支屬於台灣的太空科技國家隊。

蕭美琴也說，全球太空競賽已全面展開，台灣不只是有能力，更是世界公認值得信賴的夥伴，是在安全、透明、可靠供應鏈中最閃亮的一顆星。台灣不僅要加入這個產業，更要成為全球產業中不可或缺的角色。