AI商機續旺訂單全年上看7000億美元 就怕大魔王現身

快訊

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
AI熱潮帶動外銷訂單，114全年可望突破7000億美元大關，改寫紀錄。圖／本報資料照片
哪裡來的AI泡沫？經濟部20日公布10月外銷訂單金額為693.7億美元，歷年同期新高、歷年單月次高，較去年同期成長25.1％，年增率已連9紅，訂單的亮麗表現主要還是來自於資訊通訊產品及電子產品的貢獻， AI光芒照耀下，經濟部預測全年外銷訂單將衝上7000億美元大關。

不過，台灣外銷訂單最大的壓力不是美國對等關稅，而是美國232條款的調查結果，經濟部統計處長黃偉傑說，「對我們目前的強項衝擊最大的是232條款」。若232調查結果出爐，台灣外銷訂單主力資訊通信產品、電子產品可能面臨被加徵高關稅的壓力。

黃偉傑表示，AI、高效能運算與雲端資料服務等新興科技商機加速的擴張，帶動我國半導體先進製程及伺服器供應鏈需求暢旺，將支撐外銷訂單接單動能穩健成長。預估11月外銷訂單金額667～687億美元，年增率27.6～31.4％。

外銷訂單已連9紅，11月成長上看3成，且9月、10月各創歷年單月新高及次高，累計前10月接單金額為5937.4億美元，已創歷年同期新高。黃偉傑表示，目前全年外銷訂單歷史紀錄是110年的6741.3億美元，因此只要11、12月兩個合計訂單金額804億美元，今年全年外銷訂單金額即可刷新歷史紀錄。

從近期表現及預估數來看，全年刷新高不是問題，黃偉傑同時表示，今年全年外銷訂單金額有機會突破7000億美元大關，只要接下來的11、12月訂單年增率1.1％，即這兩個月的月平均訂單達532億美元，就能解鎖7000億美元整數大關任務，「機率滿高的」。

外銷訂單從今年4月起，年增率幾乎穩定維持2成的高速成長，這是因應川普對等關稅，廠商紛紛提前拉貨，隨後又有AI商機的挹注，支撐外銷訂單高度成長。黃偉傑估算，如果全年外銷訂單成長率也要達到2成，則11、12月的外銷訂單總額要有1138億美元，即這兩個月平均每月要有569億美元的訂單，就能讓全年年增率達標2成，機率也很高。

美國對等關稅陸續公布，台灣被課到的對等關稅是20％，稅率高於台灣主要出口競爭對手日本及韓國的15％，為何台灣外銷訂單表現卻是勢不可擋？黃偉傑解釋，台灣出口強項不在對等關稅的名單內，資訊通信產品及電子產品在232條款範圍，因為美國遲至現在仍未公布232條款的調查結果，關稅稅率也未公布，因此台灣的資訊通信產品及電子產品接單還沒受到影響，接單依舊受惠於AI熱潮，高速成長。

