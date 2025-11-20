AI需求太強！10月外銷訂單金額693.7億美元連九紅 全年確定將創新高
經濟部20日發布10月外銷訂單金額為693.7億美元，創歷年同月新高，單月第二高，年增25.1%，呈連續9個月正成長。在AI大浪潮下，經濟部預估，今年全年外銷訂單金額將創新高，並且有很高機率年增將逾二成。
經濟部統計處長黃偉傑表示，美國232條款一直是今年最大變數，但尚未實施，因此推升AI相關產品訂單持續成長。他表示，這股浪潮會持續至明年。
經濟部今日發布10月外銷訂單金額為693.7億美元，今年前10月訂單達5,937億美元，年增22.6%，創歷年同期新高。因歷年來外銷訂單最高紀錄是2021年的6,741.3億美元，已確定今年將越超新紀錄，亦有望飛越7,000億美元以上。此外，若全年成長率達二成以上，全年訂單要達到7,075億美元，亦有很大可能性。
