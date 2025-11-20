中科院長盼民雄航太園區變竹科第二 無人機成優勢產業

快訊

中央社／ 台北20日電
中科院20日在台北舉辦「民雄航太暨無人機產業園區開發說明會」，院長李世強（右6）和與會貴賓合影。圖／中央社
中科院20日在台北舉辦「民雄航太暨無人機產業園區開發說明會」，院長李世強（右6）和與會貴賓合影。圖／中央社

中科院今天在台北舉辦「民雄航太暨無人機產業園區開發說明會」，院長李世強表示，相信在業界和中科院共同努力下，能將民雄園區變成第二個竹科，讓台灣無人機產業在世界占有一席之地，甚至具有優勢地位。

國家中山科學研究院、經濟部、國家發展委員會下午在台北喜來登大飯店舉辦「民雄航太暨無人機產業園區開發說明會」，吸引上百間國內外企業報名參加，波蘭商會派員與會，嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、陳冠廷等人出席。

李世強致詞表示，中科院銜命規劃建置民雄航太暨無人機產業園區，這是全世界沒有嘗試過的事情，是一個嶄新的方向，相信在業界與中科院的共同努力，以及台灣所累積的科技實力，還有台灣中小企業的勤奮基因，絕對可以把民雄園區變成第二個竹科，讓台灣無人機產業在世界占有一席之地，甚至具有優勢地位。

李世強表示，烏俄戰爭之後，無人機引領軍事決策和作戰行為的改變，但軍事只是無人機其中一個用途，無人機能真正做到的是，在未來取代人力，台灣面臨多天災的情況，需要運用無人機來達到以前所沒有的反應速度，同時也可以運用無人機做外交，讓台灣無人機在世界嶄露頭角，讓世界知道台灣是不容忽視的存在，盼說明會讓廠商了解園區的功能性以及可以提供協助與機會。

翁章梁致詞表示，前總統蔡英文在2022年8月正式宣布無人機國家隊要設在嘉義，總統賴清德上任後，將無人機產業變成五大信賴產業其中的一環，民雄園區包括賴總統、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰都曾赴嘉義視察，可見中央政府對無人機的重視與支援，是不用懷疑的。

蔡易餘表示，期盼民雄園區的招商能夠成功，中國現在無人機技術領先，也以低價搶占市場，台灣無人機產業要發展非紅供應鏈，最主要需要技術端迎頭趕上，以及生產成本下降，所以無人機相關產業都必須要有獨立自主的能力，希望未來民雄園區無論是在軍用與民用都能有一定的產量，「創造非紅供應鏈，我們嘉義是準備好了」。

陳冠廷說，過去提到嘉義縣，大家都會認為是農業縣，現在已經成為農工科技大縣，希望透過民雄園區使未來包括無人機在內的無人載具，能在嘉義成為生產重鎮，使民雄園區帶動嘉義以及雲嘉南地區成為發展走廊。

