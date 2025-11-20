AI帶動需求旺盛！外銷訂單「連9紅」 10月訂單創同期新高
經濟部今日公布10月外銷訂單金額為693.7億元，創歷年同月高、單月第2高，僅次於今年9月創下的702.2億美元紀錄，較去年同期成長25.1％；累計今年1至10月，外銷訂單金額為5937.4億美元，年增率22.6％。11月年增率上看3成。
經濟部表示，AI、高效能運算及雲端產業等需求旺盛，帶動客戶拉貨動能持續增溫，但部分傳產仍受市場競爭及需求動能不佳影響，抵銷部分增幅。
觀察主要接單貨品表現，受惠新興科技應用需求不墜，激勵電子及資訊通信產品接單動能續強，10月接單分別年增35.9％及28.4；光學器材因光學檢測及量測設備及光學鏡頭接單成長，年增2.9％。
展望未來，國際貿易政策及地緣政治衝突等不確定性因素，持續干擾全球經貿成長步調，惟人工智慧、高效能運算與雲端資料服務等新興科技商機加速擴張，帶動我國半導體先進製程及伺服器供應鏈需求暢旺，可望支撐外銷接單動能穩健成長。
