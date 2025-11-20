快訊

無風無雨也出事！剛開出賣場 桃園女連人帶車墜捷運工地8米深坑

經典賽中華隊定出43人名單 1月15日開始集訓

日本熊害「狗狗連環遇襲」 獸醫曝理由：鎖定吞食犬隻這2塊內臟

AI帶動需求旺盛！外銷訂單「連9紅」 10月訂單創同期新高

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
10月外銷訂單連9紅，金額693.7億美元僅次於今年9月，居歷史第二高。圖／本報系資料照片
10月外銷訂單連9紅，金額693.7億美元僅次於今年9月，居歷史第二高。圖／本報系資料照片

經濟部今日公布10月外銷訂單金額為693.7億元，創歷年同月高、單月第2高，僅次於今年9月創下的702.2億美元紀錄，較去年同期成長25.1％；累計今年1至10月，外銷訂單金額為5937.4億美元，年增率22.6％。11月年增率上看3成。

經濟部表示，AI、高效能運算及雲端產業等需求旺盛，帶動客戶拉貨動能持續增溫，但部分傳產仍受市場競爭及需求動能不佳影響，抵銷部分增幅。

觀察主要接單貨品表現，受惠新興科技應用需求不墜，激勵電子及資訊通信產品接單動能續強，10月接單分別年增35.9％及28.4；光學器材因光學檢測及量測設備及光學鏡頭接單成長，年增2.9％。

展望未來，國際貿易政策及地緣政治衝突等不確定性因素，持續干擾全球經貿成長步調，惟人工智慧、高效能運算與雲端資料服務等新興科技商機加速擴張，帶動我國半導體先進製程及伺服器供應鏈需求暢旺，可望支撐外銷接單動能穩健成長。

經濟部 人工智慧 AI
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

經濟部第24屆創新獎 「智食良果」以農業科技研發成果獲獎

台積2奈米洩密疑案 經長：關注生態鏈影響

貨物稅減徵效應 10月銷量增4% 裕隆：今年車市40萬輛有撐

蜜望實10月 EPS 1.44元

相關新聞

確定輝達設台北子公司！與副總裁開心會面 蔣萬安全說了

輝達落腳北士科T17、T18，輝達全球不動產副總裁Scott Ekman 於18日拜會台北市長蔣萬安。蔣萬安今出席活動受...

新壽提出「1要求」遭北市府駁回 李四川：這地一定給輝達

輝達總部確定落腳北士科T17、T18，北市府正與新壽協商解約設定地上權案。副市長李四川今表示，新壽提出土地若未給輝達，則...

Google在台灣打造總部以外最大AI基建研發團隊 人數較2020年成長3倍

Google今（20）日揭幕位於北市士林區的Google Cloud辦公室，Google Cloud平台研發總經理Gre...

AI帶動需求旺盛 外銷訂單連9紅，10月訂單創同期新高

經濟部今日公布10月外銷訂單金額為693.7億元，創歷年同月高、單月第2高，僅次於今年9月創下的702.2億美元紀錄，較...

撥補勞保法制化 王鴻薇建議：證交稅超徵達門檻 一定比例撥補

立法院擬在本會期，讓「撥補勞保」法制化相關修法三讀通過。行政院版「勞工保險條例」部分條文修正草案今出爐，明定政府負最後支...

在國會之後也提勞保撥補法制化 洪申翰：持續研議非突然

立法院力拚在本會期三讀通過「撥補勞保法制化」，行政院會今天也拍板相關修法，明定勞保財務由中央政府負最後支付責任，且至少每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。