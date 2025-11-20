經濟部第24屆創新獎 「智食良果」以農業科技研發成果獲獎
農業新創公司「智食良果」運用科技推出農業用智慧控制電箱系統，透過物聯網技術以及模組化設計讓農民用手機LINE就可以掌握溫室濕度、光照與二氧化碳濃度等，這項 AIoT 智慧農業技術在智慧農場整合、國產控制系統自主研發與永續農業推動上的創新成果，最近榮獲經濟部第24屆創新事業獎，此次評選競爭激烈，吸引數十家跨領域新創參賽，智食良果以「科技貼近土地」的創新模式脫穎而出，備受評審團肯定。
智食良果執行長吳昱鋒表示，台灣農業從業人口日益減少且老化，提升糧食自給率成為當務之急，他們的工程團隊以直觀操作的智慧灌溉工具，讓農民能輕鬆上手，推動農業數位轉型。公司不僅在台灣深耕，還曾代表國家赴泰國與當地農民交流經驗，進一步推廣智慧農業系統的價值，幫助海外農業實現現代化。
