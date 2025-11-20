賴總統喊「台灣AI島」：2040年前AI產值15兆元、建三座國際級實驗室

賴清德總統20日出席Google新辦公室「台灣 AI 基礎建設研發中心」，強調台灣是國際產業，適合的合作對象，面對AI浪潮，強調政府將發揮台灣優勢，推動台灣成為「AI之島」，在2040年前創造超過15兆產值、50萬個AI就業機會，建置三座國際級AI實驗室，成為全球前五大算力中心。

賴總統表示，Google在台灣建設資料中心、硬體研發中心，以及AI基礎建設研發中心，實現對台長期投資的信心與承諾，讓台灣成為安全、可信賴 AI 的關鍵樞紐。面對全球AI浪潮，政府將持續推動「AI 新十大建設」，從數位基盤層、關鍵技術層、智慧應用層三個面向，建構完整台灣 AI 生態系。

賴總統表示，Google新的研發中心啟用，促進台美產業交流，為台灣經濟發展注入新的動能，美國產業能在全球AI競逐中，擁有可信賴的亞洲研發與供應基地，強化關鍵技術與供應鏈的安全韌性。台灣也將繼續和Google以及全球理念相近的夥伴共同合作，讓AI技術造福全民，兼顧資安、隱私與社會信任。