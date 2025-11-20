賴總統喊「台灣AI島」：2040年前AI產值15兆元、建三座國際級實驗室

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
賴清德總統（左三）上午與美國在台協會處長谷立言（左起）、Google Cloud 全球平台基礎建設研發副總裁Aamer Mahmood、Google Cloud 政府事務與公共政策副總裁 Marcus Jadotte、總統府秘書長潘孟安、Google Cloud 產品營運副總裁 Kevin Dane一起出席「Google 台灣AI 基礎建設研發中心」開幕活動。記者蘇健忠／攝影
賴清德總統（左三）上午與美國在台協會處長谷立言（左起）、Google Cloud 全球平台基礎建設研發副總裁Aamer Mahmood、Google Cloud 政府事務與公共政策副總裁 Marcus Jadotte、總統府秘書長潘孟安、Google Cloud 產品營運副總裁 Kevin Dane一起出席「Google 台灣AI 基礎建設研發中心」開幕活動。記者蘇健忠／攝影

賴清德總統20日出席Google新辦公室「台灣 AI 基礎建設研發中心」，強調台灣是國際產業，適合的合作對象，面對AI浪潮，強調政府將發揮台灣優勢，推動台灣成為「AI之島」，在2040年前創造超過15兆產值、50萬個AI就業機會，建置三座國際級AI實驗室，成為全球前五大算力中心。

賴總統表示，Google在台灣建設資料中心、硬體研發中心，以及AI基礎建設研發中心，實現對台長期投資的信心與承諾，讓台灣成為安全、可信賴 AI 的關鍵樞紐。面對全球AI浪潮，政府將持續推動「AI 新十大建設」，從數位基盤層、關鍵技術層、智慧應用層三個面向，建構完整台灣 AI 生態系。

賴總統表示，Google新的研發中心啟用，促進台美產業交流，為台灣經濟發展注入新的動能，美國產業能在全球AI競逐中，擁有可信賴的亞洲研發與供應基地，強化關鍵技術與供應鏈的安全韌性。台灣也將繼續和Google以及全球理念相近的夥伴共同合作，讓AI技術造福全民，兼顧資安、隱私與社會信任。

