新壽提出「1要求」遭北市府駁回 李四川：這地一定給輝達

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市副市長李四川今天下午出席北市都委會前受訪，談及上午出席行政院會的狀況。記者林佳彣／攝影
輝達總部確定落腳北士科T17、T18，北市府正與新壽協商解約設定地上權案。副市長李四川今表示，新壽提出土地若未給輝達，則要要回去，市府已告知不可行，他強調解約後土地一定會給輝達。

李四川下午出席北市都委會前受訪，談及新壽解約進度。他說，新壽有提出，希望在協議書註明，如果這一塊土地沒有給輝達，新壽要要回去，市府也告訴新壽不可行。與新壽協商部分，北市府會再把公文寫清楚，因為輝達全球不動產副總裁Scott Ekman也特別來拜訪蔣市長，而且送了投資意向書，這地一定會給輝達。

李四川強調，全國人民包含所有台北市民都知道，這一塊地解約就是要給輝達，新壽提了這個條件，「我也希望能夠圓滿」，市府會給一個會寫明，讓新壽在董事會比較好說明，市府會繼續協調。這部分不影響後續T17、T18的都市計畫變更等所有程序，市府會盡快協調並確定。

倘若新壽堅持土地部分無法讓步，北市府有最壞打算？李四川說，新壽應該是了解現在國內要輝達來的期望，這事情應該很快就會解決。

有關輝達權利金預估要120億元，李四川回應T16是80多億元，T17、T18基地若合併，加上兩者之間0.6公頃道路，以及付給新壽近10億元，總費用120億元。

北市府 李四川 新壽 輝達 地上權
