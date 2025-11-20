歐洲商會2026年建議書 國發會提三項回應

歐洲商會（ECCT）20日發表《2026年建議書》，以「變局中 淬鍊台灣韌性」為主題，為再生能源、勞動力、AI、接軌國際等四大面向提出建議。對此，國發會副主委詹方冠在會中提出三大點回應，他說，有關推動再生能源，包括太陽光電、離岸風電等，將與歐洲商會等商業夥伴一起來合作。

詹方冠表示，感謝商會長期在促進台歐雙邊友好關係。歐洲商會理事長張瀚書提到，歐洲是台灣第三大貿易夥伴，去年貿易總額超過800億美元。台灣也是歐洲很大的投資地主國，這代表著雙方非常緊密的經貿關係。

詹方冠提及，《2026年建議書》以「變局中 淬鍊台灣韌性」為主題，其中包含AI監理、能源安全與韌性、多元勞動力，都是非常重要的議題，也跟政府在推的政策密切相關。以下他分成三大項說明。

詹方冠說，首先，AI是攸關國家競爭力的重要技術，台灣做AI硬體是全世界領先，不過在AI應用跟軟體技術方面，還有很大的發展空間。政府正在推動AI新十大建設，主要透過三個面向，提升台灣在AI方面的實力。

他指出，第一，要掌握AI相關核心技術，譬如說矽光子、前瞻量子、智慧機器人。第二，AI基礎建設，包括AI算力、法制、人才、投資；正在推動的AI基本法，就有納入歐洲法制監理方向。第三，將AI導入產業，並應用於智慧健康、智慧醫療、智慧交通等生活面向。

詹方冠表示，第二項，有關能源安全與韌性，台灣2025年重新檢討了淨零目標，2030年減碳28±2%。因此，台灣會更積極推動再生能源，包括太陽光電、離岸風電等，將與歐洲商會等商業夥伴一起來合作。

詹方冠提及，第三項，有關勞動力，可分為兩方面，一方面是有關人才，另一方面是關於產業需要的人力。他提及，2025年9月，我政府也修正了國發會負責的「外國專業人才延攬及僱用法」。

針對上述修法，詹方冠說明，首先放寬外國學生來台灣自由工作的範圍，全世界Top 200大學畢業生都可以直接來台灣工作。第二，外籍白領父母可來台灣長住，配偶也可在台灣找工作。第三，外籍白領退休金已經可以適用新制。如果取得永久居留權，也可以享有長照等社會福利。

詹方冠指出，有關減稅的部分，雖然不在這次修法的範圍，不過現有法律本來就有相關規範。例如亞東工業氣體新來的領袖，如果第一次來台灣工作，年薪超過350萬以上，可以減半課稅。此外，生活、教育、金融方面，國發會國際人才服務及延攬中心也有提供一站式服務。