撥補勞保法制化 王鴻薇建議：證交稅超徵達門檻 一定比例撥補

立法院擬在本會期，讓「撥補勞保」法制化相關修法三讀通過。行政院版「勞工保險條例」部分條文修正草案今出爐，明定政府負最後支付責任，但草案並無明定每年撥補多少金額等。國民黨立委王鴻薇認為，撥補多少得視當時財政狀況而定，政府負最後支付責任最重要，她也建議可將超徵的證交稅一定比例，作為勞保基金財源。

撥補勞保法制化，涉及勞保條例第66條、第69條修法。行政院版修正草案明定，政府撥補為勞工保險基金來源，撥補金額要施行後由中央主管機關依政府財政及勞工保險財務狀況，每年編列預算撥補。勞工保險財務應由中央政府負最後支付責任，且中央主管機關應至少每3年檢討勞工保險財務。

王鴻薇說，是否列出撥補多少金額，她個人不會有這種要求，因為還是得視當時財政狀況而定，好的時候可以撥補多些。最重要的條文是，政府要負最後的支付責任，避免喊勞保破產，讓年輕勞工擔心未來領不到。

政院版勞保條例修正草案明定政府撥補為勞工保險基金來源。王鴻薇建議，可以再找財源，例如長照即以菸酒稅為財源；她個人建議證交稅可作為財源，每年證交稅超徵到一定程度時，一定比例撥補進勞保基金裡。股市有好有壞，但說到超徵稅收，很多是來自證交稅，表示熱絡，當熱絡時，代表經濟、金融市場較好，因此可訂證交稅超徵到多少，一定比例撥補進勞保基金。