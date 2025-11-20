快訊

在國會之後也提勞保撥補法制化 洪申翰：持續研議非突然

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
勞動部長洪申翰。圖／行政院提供
勞動部長洪申翰。圖／行政院提供

立法院力拚在本會期三讀通過「撥補勞保法制化」，行政院會今天也拍板相關修法，明定勞保財務由中央政府負最後支付責任，且至少每3年檢討財務；各界關注政院急提對案，是否因應國會情勢調整戰略。勞動部長洪申翰說，一直有在研議修法，而非突然，但行政部門本應靈活、主動說服社會和國會。

行政案會今天討論、通過「勞工保險條例」第66條、第69條修正草案。行政院長卓榮泰說，勞保是勞工最重要的退休保障制度之一，為穩定基金流量，政府自2020年起，逐年編列預算撥補勞保基金，撥補金額持續增加，搭配多元投資，基金規模已達1.2兆元，顯示政府撥補對勞保財務有正面助益。

根據修法草案，將政府撥補納為勞保基金來源之一，定明由中央主管機關依政府財政及勞工保險財務狀況，每年編列預算撥補；草案也定明「勞工保險之財務，由中央政府負最後支付責任」，納入中央主管機關應至少每3年檢討保險財務。

不過，草案未明定每年撥補金額，而是依政府財政及勞保財務狀況每年編列預算。

媒體關注，勞保級距已多年未調，隨著近年薪資上調，未來是否調整？勞動部長洪申翰指出，社會上的確有這樣的聲音，勞動部須綜合考量調整勞保級距對勞保財務的影響。

由於周一（17日）立法院審議「勞工保險條例」時，政院尚未提出對案，昨晚卻臨時新增這項討論議程，是否因應國會朝小野大進行的戰略調整。行政院發言人李慧芝說，勞動部一直有在討論，而行政院議程會視討論狀況，滾動式調整議程。

洪申翰補充，勞動部和行政院持續研議勞保條例修正，「不算是突然的狀況」。他也說，面對國會當前的情況，行政部門要保持靈活、主動說服社會和國會，將各類人民需求考慮進行，是行政部門必須要做到的事情。

