快訊

直擊Google最新台灣士林辦公室、實驗室！Logo藏台灣工程師心血、電力還能送回台電

網友恐嚇在全台部分校園、鄭麗文住家放炸彈 點名殺光舔共藍白學生

言情小說時代落幕！萬達盛熄燈 席絹「最後情書」宣告封筆、于晴也說再見

Google台灣AI基礎建設研發中心啟用 賴總統：台灣是國際企業合作夥伴

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Google 20日正式啟動位於台北士林區的新辦公室，為Google美國總部以外最大的AI基礎建設硬體研發中心，編制數百人團隊、超過十間以上專業實驗室，台灣基礎建設研發中心將在Google Cloud 服務中提供多項服務，包括研究優化伺服器散熱、伺服器架構與電力效能等多項技術，應用在全球Google資料中心。

Google Cloud平台研發總經理Greg Moore指出，過去十多年來持續在台灣投資建設，2013年在彰化設立資料中心，近幾年在新北市連蓋兩棟硬體研發設計大樓，以及在近幾年建設海纜都登陸台灣，強化台灣通訊網路韌性。先前在台灣已經有基礎建設相關團隊，但人數不多，持續擴增至今已經是2020年以來的三倍，還在持續擴編，以台灣獨特的產業生態系加速驅動全球 AI 創新。

Greg Moore指出，台灣團隊在此地的工作，包括優化晶片與伺服器的架構、散熱、通訊網路等相關軟硬整合的技術。他強調台灣具備硬體和工程團隊協作能力、台灣有軟體、硬體人才與共同協作的供應鏈專家與團隊，與彰化等地交通也是在幾小時內往來。透過此中心，得以在研發出的產品部署到 Google 世界各地的資料中心和 AI 基礎建設之前，進行最嚴謹的測試、檢驗與優化，專案週期平均縮短40%，效率遠超預期。

賴清德總統今天也親自到現場參加揭幕典禮。賴總統表示，他見證台灣資料中心在台啟用，設立硬體研發辦公大樓，今天再啟動AI基礎建設研發中心，讓世界看到台灣不只是科技供應鏈的重要一環，也是安全可信賴AI的樞紐。主要是台灣有開放的民主制度，居亞洲前段班，台灣是國際企業合作的好夥伴，居亞洲戰略位置，有高素質人才、半導體生態系和智慧財產權法制，是開發AI軟硬整合最好地點。未來政府也會發揮台灣優勢，推動AI新十大建設，建構台灣AI生態系，目標是在2040年讓台灣成為全球AI節點。

AI 研發 Google
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

Gemini 3 Pro 強勢登場...聯發科（2454）買點到？網搖頭：現在進是接刀

江啟臣拜會巴拉圭總統潘尼亞 感謝在國際上堅定挺台

Google 執行長皮伽示警 AI 泡沫破裂衝擊所有公司

亞緹國際企業攜手Penagos 進軍台灣咖啡後製自動化

相關新聞

賴總統宣布：打造台灣成AI關鍵樞紐 建三座國際級AI實驗室

賴清德總統20日出席Google「AI基礎建設研發中心」啟動記者會，他宣布將發揮台灣的優勢推動「AI新十大建設」，建構完...

政院也提修法跟進勞保撥補法制化 每3年檢討財務

立法院力拚在這會期內三讀通過「撥補勞保」法制化，行政院會昨臨時新增討論議程，今天將討論、通過「勞工保險條例」第66條、第...

台積電機密外洩？ 龔明鑫：半導體生態系不是某人拿走資料就會被破壞

前台積電資深副總羅唯仁疑似帶走2奈米製程相關資料，經濟部長龔明鑫今日表示，台灣半導體生態體系非常紮實、完整，是不是某個人...

撥補勞保法制化 王鴻薇建議：證交稅超徵達門檻 一定比例撥補

立法院擬在本會期，讓「撥補勞保」法制化相關修法三讀通過。行政院版「勞工保險條例」部分條文修正草案今出爐，明定政府負最後支...

在國會之後也提勞保撥補法制化 洪申翰：持續研議非突然

立法院力拚在本會期三讀通過「撥補勞保法制化」，行政院會今天也拍板相關修法，明定勞保財務由中央政府負最後支付責任，且至少每...

Google開幕啟動插曲 差點忘了邀請賴總統上台

賴清德總統上午在美國在台協會處長谷立言、Google Cloud全球平台基礎建設研發副總裁Aamer Mahmood、G...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。