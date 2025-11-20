Google台灣AI基礎建設研發中心啟用 賴總統：台灣是國際企業合作夥伴

Google 20日正式啟動位於台北士林區的新辦公室，為Google美國總部以外最大的AI基礎建設硬體研發中心，編制數百人團隊、超過十間以上專業實驗室，台灣基礎建設研發中心將在Google Cloud 服務中提供多項服務，包括研究優化伺服器散熱、伺服器架構與電力效能等多項技術，應用在全球Google資料中心。

Google Cloud平台研發總經理Greg Moore指出，過去十多年來持續在台灣投資建設，2013年在彰化設立資料中心，近幾年在新北市連蓋兩棟硬體研發設計大樓，以及在近幾年建設海纜都登陸台灣，強化台灣通訊網路韌性。先前在台灣已經有基礎建設相關團隊，但人數不多，持續擴增至今已經是2020年以來的三倍，還在持續擴編，以台灣獨特的產業生態系加速驅動全球 AI 創新。

Greg Moore指出，台灣團隊在此地的工作，包括優化晶片與伺服器的架構、散熱、通訊網路等相關軟硬整合的技術。他強調台灣具備硬體和工程團隊協作能力、台灣有軟體、硬體人才與共同協作的供應鏈專家與團隊，與彰化等地交通也是在幾小時內往來。透過此中心，得以在研發出的產品部署到 Google 世界各地的資料中心和 AI 基礎建設之前，進行最嚴謹的測試、檢驗與優化，專案週期平均縮短40%，效率遠超預期。

賴清德總統今天也親自到現場參加揭幕典禮。賴總統表示，他見證台灣資料中心在台啟用，設立硬體研發辦公大樓，今天再啟動AI基礎建設研發中心，讓世界看到台灣不只是科技供應鏈的重要一環，也是安全可信賴AI的樞紐。主要是台灣有開放的民主制度，居亞洲前段班，台灣是國際企業合作的好夥伴，居亞洲戰略位置，有高素質人才、半導體生態系和智慧財產權法制，是開發AI軟硬整合最好地點。未來政府也會發揮台灣優勢，推動AI新十大建設，建構台灣AI生態系，目標是在2040年讓台灣成為全球AI節點。