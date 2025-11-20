中製AI模型存資訊操弄風險 數發部：公務機關已禁用

快訊

直擊Google最新台灣士林辦公室、實驗室！Logo藏台灣工程師心血、電力還能送回台電

中央社／ 台北20日電

立委關切中製生成式人工智慧（AI）語言模型有資訊操弄等風險，數發部次長侯宜秀今天表示，公務機關已明確禁止使用，數發部在資安、AI評測方面，也訂定測試面向與框架，提供各行政單位做測驗，將持續提醒民眾與業者應留意相關風險。

侯宜秀今天列席立法院經濟委員會就「攸關台灣未來的競爭力，值此AI時代，台灣如何贏得新人才戰？」進行報告，並備質詢。

國安局日前公布，依法抽驗DeepSeek、「豆包」、「文心一言」、「通義千問」及「騰訊元寶」等5款中製生成式AI語言模型後，所生成內容出現中共官宣、歷史偏差等嚴重偏頗與不實資訊。對此，民進黨立委賴瑞隆詢問數發部是否有關注中製生成式AI語言模型等資安風險。

侯宜秀表示，公務機關已明確禁止使用中製生成式AI語言模型，數發部在資安、AI評測方面，都有訂定測試面向與框架，提供各行政單位驗測，國安局即是依此框架進行評測。

侯宜秀強調，會持續向民眾、企業示警中製生成式AI語言模型風險，同時，AI產品與系統評測中心（AIEC）也有做相關驗測。

賴瑞隆追問，已有多國針對特定中製生成式AI語言模型發出禁用、避免使用等警告，甚至要求應用程式商店下架，台灣是否也會考慮禁用，侯宜秀回應，「在法律授權範圍內，這是可以被考慮的」。

AI 數發部 國安局
