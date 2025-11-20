歐洲商會2026年建議書 強化台灣韌性四大面向

歐洲商會（ECCT）20日發表《2026年建議書》，以「變局中 淬鍊台灣韌性」為主題，呼籲我政府強化社會、能源與通訊等關鍵基礎設施的韌性，並為人才短缺尋求長期解方。2026年建議書彙整25個產業與委員會的建議，合計提出192項議題（128項為延續議題、64項為新議題）。

歐洲商會理事長張瀚書提及，過去一年政府在前一年度建議中的24%議題上已有進展。

根據歐洲商會《2026年建議書概論》指出，台灣迎來人工智慧AI帶動榮景，然而這波紅利能持續多久，仍難以預料。現在是強化台灣任性的關鍵時刻，所謂韌性不僅止於國防，亦涵蓋經濟與公民社會：必須聚焦AI、能源、勞動、健康、國際接軌與基礎設施等重點領域，以下分四面向詳述。

第一，有關能源安全與韌性，建議書表示，台灣須在穩定且可負擔的能源供應、能源安全與韌性、以及減碳目標間取得平衡；但再生能源的建置進度仍落後官方目標，原因包括國際政經情勢、法規協調不足、許可限制等。建議政府：

●設立能源部：成立集中且跨部會的統籌機關，確保能源轉型成功。

●讓離岸風電重回正軌：下一個關鍵階段（R3.3）的順利執行，須採取多項措施，包括確保足夠的配置容量、電網基礎設施與融資支援。

●務實的許可與程序：在開發地熱方向，現行民法對於定向井穿越土地，所需取得所有權人同意之規定，可能因台灣地狹人稠特性，造成開發實務上的困難；現在不少陸域風機，已屆使用年限，應簡化陸域風電汰舊換新（repowering）機制；並明確界定利害關係人，杜絕惡意干擾。

●強健電網與儲能：以系統規劃並編列充足經費擴充電網與儲能，使其與再生能源併網同步。

●務實在地化：既有專案若面臨品質不符、供應不足或成本過高時，得彈性豁免在地化限制；未來標案不應硬性規定在地化項目。

●啟動浮動式離岸風電（FOW）：制定並落實深水域浮動式離岸風電發展藍圖。

●支持電動車與替代燃料：加大乘用與商用電動車稅務誘因、建立充電安全規範以加速設置；並修法支援低碳燃料（如大型車與產業採用生質柴油、推廣永續航空燃料（SAF）用於航空、氫／氨於火力發電）。

第二，有關具調適力與韌性的勞動力政策，建議書指出，台灣已邁入超高齡社會，而長期低生育率使人口持續下滑，除了承擔照護長者所帶來的社會與醫療成本，人口高齡化與縮減亦將對勞動力構成重大挑戰。為強化韌性，台灣必須從多個面向同步應對這些課題：

●吸引並留用外國人才：建議主管機關，降低「外國特定專業人才」資格門檻；精簡簽證與工作許可之申請流程；將符合資格之外籍專業人才一律核發「三年期」工作許可作為標準；引進短期商務簽證，供外籍專業人士使用，或在現行訪客簽證架構下，允許從事短期工作。

●務實的勞動法制：過度嚴苛的勞動法規與過時的作業慣例，正在削弱勞動市場的動態與彈性，也使女性難以在職涯中發揮全部潛能，建議高階主管與管理職，不應與一般員工適用相同的工時與紀錄要求；應賦予勞雇雙方更大彈性，得以合意約定工作安排（含遠距／彈性工時）及出勤紀錄方式。

●友善家庭社會：育嬰留停與政府支持有待加強，建議提高留職停薪／家庭照顧等相關給假與津貼水準；保障正在撫育幼兒之員工，得申請遠距工作、部分工時或其他彈性工作選項；政府加碼托育支援（如補助或稅務誘因），以降低育兒負擔並提升職場參與。

●健康且具韌性的人口政策：政府已提升衛教宣導與醫療預算，但仍應強化：疫苗政策與管理、擴大人工生殖（ART）、強化兒童篩檢與治療、將肥胖／慢性腎臟病（CKD）／自體免疫疾病納入國家慢性病策略，並擴增具實證效益藥物的資源投入。

第三，有關前瞻且可長可久的 AI 監理架構，建議書認為，台灣尚缺乏完整、以人為本的AI政策與監理體系，除潛藏倫理、安全與經濟風險，亦增加創新者、投資人與社會大眾的不確定性。歐洲商會建議建立一套能放大AI效益、同時有效控管風險的制度框架。

●台歐AI合作：台灣與歐洲在條件上互補，是AI合作的理想夥伴。透過協作，可共同塑造全球 AI 版圖，確保創新安全、行合倫理、以人為本且具前瞻性。

●就業決策中的AI使用規範：建議在法規中納入就業情境：禁止AI單方面作出不利人事決定、要求定期偏誤與公平性測試，並在關鍵人事決策中揭露 AI 的使用。

●創作保護：台灣目前尚缺乏清楚且可執行的制度，針對AI與著作權議題，建議修正《著作權法》，建立清楚且可執行的權利保護機制，保障創作者之智慧財產權（IPR）。

第四，有關與國際接軌，建議書提出以下建議。

●與國際標準同步：電機設備、車輛、零售、醫材等領域仍見法規透明度與一致性不足的缺失；建議導入務實、可操作且參照國際最佳實務的規範與程序。

●降低金融過度監管：放寬保險商品投資限制、導入分級風險管理；並允許在台外商銀行分行協助海外實體為跨國台商提供跨境金融服務。

●電子標籤與數位化：既有規範與電子標籤目標不盡相容，建議通盤檢視；行政流程應可全程線上並接受數位文件。

●強化的基礎設施與物流：台灣作為海島，易受天然災害、意外或蓄意破壞影響通訊與運輸。

●建置與維護通訊基礎設施的應變計畫：建議強化海纜維修能量（含能力與調度）。為維持行動電信網路穩定，應支援電信業者預先採購追加設備與零組件，以確保設備受損時，有足夠料件可即時維修或更換。台灣亦應強化與國際夥伴合作，以確保持續接取衛星通訊網路設施。

●機場與物流升級：部分國際機場設施老舊需汰換；高雄國際機場貨運量能應擴充。