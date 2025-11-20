Google開幕啟動插曲 差點忘了邀請賴總統上台

賴清德總統上午在美國在台協會處長谷立言、Google Cloud全球平台基礎建設研發副總裁Aamer Mahmood、Google Cloud政府事務與公共政策副總裁Marcus Jadotte、總統府秘書長潘孟安、Google Cloud產品營運副總裁 Kevin Dane陪同下出席「Google 台灣AI 基礎建設研發中心」開幕活動，並以英文致詞表示，Google在板橋陸續啟用兩座硬體研發辦公大樓，到今天的「AI基礎建設研發中心」，一步一步實現對台灣長期投資的信心與承諾，也讓世界看見台灣不只是全球科技供應鏈重要的一環，更是打造安全、可信賴AI的關鍵樞紐。

開幕儀式快啟動時，台上少了賴清德總統，Google 高層政府事務與公共政策副總裁 Marcus Jadotte趕緊比出請的手勢邀請台下總統上台，開幕差點忘了總統的插曲，讓全場來賓哈哈大笑。所幸後來總統趕緊上台，讓啟動在歡笑中圓滿舉行。

賴總統總統表示面對全球AI浪潮，政府也要繼續發揮台灣的優勢，將推動「AI新十大建設」，從數位基磐層、關鍵技術層、智慧應用層三個面向，建構完整的台灣AI生態系。政府的目標，是在2040年之前，創造超過15兆元產值、50萬個AI就業機會，並建置3座國際級AI實驗室，讓台灣成為全球AI創新的關鍵節點。政府要讓台灣成為全球前五大的算力中心，協助百工百業導入AI工具，並推動AI在各領域的應用，全力推動台灣成為「人工智慧之島」。要特別感謝Google這幾年來，在台灣協助強化網路安全、防範資安威脅與政府共同打擊詐騙與不實訊息。台灣未來會繼續和Google，以及全世界理念相近的夥伴共同合作，致力讓AI技術造福全民，同時兼顧資安、隱私與社會信任。政府也會持續打造穩定、友善、創新的環境，推動更多元的跨域合作，讓企業安心投資、讓全球人才都可以放心發揮。賴清德總統強調「我們要讓台灣，不只是全球AI發展的參與者，也是創新的引領者，更要成為全球AI發展的關鍵基地。讓我們一起努力，讓世界因為選擇台灣，而擁有一個更值得信賴、更具韌性的 AI 新時代。」