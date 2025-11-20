快訊

直擊Google最新台灣士林辦公室、實驗室！Logo藏台灣工程師心血、電力還能送回台電

網友恐嚇在全台部分校園、鄭麗文住家放炸彈 點名殺光舔共藍白學生

言情小說時代落幕！萬達盛熄燈 席絹「最後情書」宣告封筆、于晴也說再見

聽新聞
0:00 / 0:00

Google開幕啟動插曲 差點忘了邀請賴總統上台

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
賴清德總統（右下）上午與美國在台協會處長谷立言（左起）、Google Cloud 全球平台基礎建設研發副總裁Aamer Mahmood、Google Cloud 政府事務與公共政策副總裁 Marcus Jadotte、總統府秘書長潘孟安、Google Cloud 產品營運副總裁 Kevin Dane一起出席「Google 台灣AI 基礎建設研發中心」開幕活動，開幕儀式快啟動時台上少了賴清德總統，Google 高層政府事務與公共政策副總裁 Marcus Jadotte趕緊比出請的手勢邀請台下總統上台。記者蘇健忠／攝影
賴清德總統（右下）上午與美國在台協會處長谷立言（左起）、Google Cloud 全球平台基礎建設研發副總裁Aamer Mahmood、Google Cloud 政府事務與公共政策副總裁 Marcus Jadotte、總統府秘書長潘孟安、Google Cloud 產品營運副總裁 Kevin Dane一起出席「Google 台灣AI 基礎建設研發中心」開幕活動，開幕儀式快啟動時台上少了賴清德總統，Google 高層政府事務與公共政策副總裁 Marcus Jadotte趕緊比出請的手勢邀請台下總統上台。記者蘇健忠／攝影

賴清德總統上午在美國在台協會處長谷立言、Google Cloud全球平台基礎建設研發副總裁Aamer Mahmood、Google Cloud政府事務與公共政策副總裁Marcus Jadotte、總統府秘書長潘孟安、Google Cloud產品營運副總裁 Kevin Dane陪同下出席「Google 台灣AI 基礎建設研發中心」開幕活動，並以英文致詞表示，Google在板橋陸續啟用兩座硬體研發辦公大樓，到今天的「AI基礎建設研發中心」，一步一步實現對台灣長期投資的信心與承諾，也讓世界看見台灣不只是全球科技供應鏈重要的一環，更是打造安全、可信賴AI的關鍵樞紐。

開幕儀式快啟動時，台上少了賴清德總統，Google 高層政府事務與公共政策副總裁 Marcus Jadotte趕緊比出請的手勢邀請台下總統上台，開幕差點忘了總統的插曲，讓全場來賓哈哈大笑。所幸後來總統趕緊上台，讓啟動在歡笑中圓滿舉行。

賴總統總統表示面對全球AI浪潮，政府也要繼續發揮台灣的優勢，將推動「AI新十大建設」，從數位基磐層、關鍵技術層、智慧應用層三個面向，建構完整的台灣AI生態系。政府的目標，是在2040年之前，創造超過15兆元產值、50萬個AI就業機會，並建置3座國際級AI實驗室，讓台灣成為全球AI創新的關鍵節點。政府要讓台灣成為全球前五大的算力中心，協助百工百業導入AI工具，並推動AI在各領域的應用，全力推動台灣成為「人工智慧之島」。要特別感謝Google這幾年來，在台灣協助強化網路安全、防範資安威脅與政府共同打擊詐騙與不實訊息。台灣未來會繼續和Google，以及全世界理念相近的夥伴共同合作，致力讓AI技術造福全民，同時兼顧資安、隱私與社會信任。政府也會持續打造穩定、友善、創新的環境，推動更多元的跨域合作，讓企業安心投資、讓全球人才都可以放心發揮。賴清德總統強調「我們要讓台灣，不只是全球AI發展的參與者，也是創新的引領者，更要成為全球AI發展的關鍵基地。讓我們一起努力，讓世界因為選擇台灣，而擁有一個更值得信賴、更具韌性的 AI 新時代。」

Google台灣 AI 基礎建設研發中心開幕，位於CAAM承德168大樓的12樓到20樓，包含超10間以上的實驗室，匯集來自40多個國家的專家，與台灣世界級的研發團隊一同開發創新。

Google台灣AI基礎建設研發中心20樓詳細介紹Google的發展歷史。記者蘇健忠／攝影
Google台灣AI基礎建設研發中心20樓詳細介紹Google的發展歷史。記者蘇健忠／攝影
Google台灣AI基礎建設研發中心開幕，位於CAAM承德168大樓的12樓到20樓，包含超過十間以上的實驗室，匯集來自40多個國家的專家，與台灣世界級的研發團隊一同開發創新。其中會議室以台灣著名景點命名，讓國外同事與訪客更容易認識台灣，圖為礁溪五峰旗瀑布會議室。記者蘇健忠／攝影
Google台灣AI基礎建設研發中心開幕，位於CAAM承德168大樓的12樓到20樓，包含超過十間以上的實驗室，匯集來自40多個國家的專家，與台灣世界級的研發團隊一同開發創新。其中會議室以台灣著名景點命名，讓國外同事與訪客更容易認識台灣，圖為礁溪五峰旗瀑布會議室。記者蘇健忠／攝影
Google 台灣 AI 基礎建設研發中心開幕，位於CAAM承德168大樓的12樓到20樓，包含超過十間以上的實驗室，匯集來自40多個國家的專家，與台灣世界級的研發團隊一同開發創新。其中Google 的標誌是使用會收電路板製成。記者蘇健忠／攝影
Google 台灣 AI 基礎建設研發中心開幕，位於CAAM承德168大樓的12樓到20樓，包含超過十間以上的實驗室，匯集來自40多個國家的專家，與台灣世界級的研發團隊一同開發創新。其中Google 的標誌是使用會收電路板製成。記者蘇健忠／攝影
賴清德總統（左三）上午與美國在台協會處長谷立言（左起）、Google Cloud 全球平台基礎建設研發副總裁Aamer Mahmood、Google Cloud 政府事務與公共政策副總裁 Marcus Jadotte、總統府秘書長潘孟安、Google Cloud 產品營運副總裁 Kevin Dane一起出席「Google 台灣AI 基礎建設研發中心」開幕活動。記者蘇健忠／攝影
賴清德總統（左三）上午與美國在台協會處長谷立言（左起）、Google Cloud 全球平台基礎建設研發副總裁Aamer Mahmood、Google Cloud 政府事務與公共政策副總裁 Marcus Jadotte、總統府秘書長潘孟安、Google Cloud 產品營運副總裁 Kevin Dane一起出席「Google 台灣AI 基礎建設研發中心」開幕活動。記者蘇健忠／攝影
Google Cloud 硬體測試與實驗室經理黃明昕介紹Google 台灣AI 基礎建設研發中心的測試機房。記者蘇健忠／攝影
Google Cloud 硬體測試與實驗室經理黃明昕介紹Google 台灣AI 基礎建設研發中心的測試機房。記者蘇健忠／攝影

AI Google 研發 賴清德
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

影／國民黨團聲援遭解職陸配 傅崐萁怒批劉世芳亂用國籍法

陳其邁喊支持政院版財劃法 駁斥「遭賴清德、卓榮泰修理」之說

民進黨彰化縣長提名協調破局 4參選人進入對比式民調、12月底定案

迎接吐瓦魯總理戴斐立一行 林佳龍：吐瓦魯與台灣有如家人般的情誼

相關新聞

賴總統宣布：打造台灣成AI關鍵樞紐 建三座國際級AI實驗室

賴清德總統20日出席Google「AI基礎建設研發中心」啟動記者會，他宣布將發揮台灣的優勢推動「AI新十大建設」，建構完...

政院也提修法跟進勞保撥補法制化 每3年檢討財務

立法院力拚在這會期內三讀通過「撥補勞保」法制化，行政院會昨臨時新增討論議程，今天將討論、通過「勞工保險條例」第66條、第...

台積電機密外洩？ 龔明鑫：半導體生態系不是某人拿走資料就會被破壞

前台積電資深副總羅唯仁疑似帶走2奈米製程相關資料，經濟部長龔明鑫今日表示，台灣半導體生態體系非常紮實、完整，是不是某個人...

撥補勞保法制化 王鴻薇建議：證交稅超徵達門檻 一定比例撥補

立法院擬在本會期，讓「撥補勞保」法制化相關修法三讀通過。行政院版「勞工保險條例」部分條文修正草案今出爐，明定政府負最後支...

在國會之後也提勞保撥補法制化 洪申翰：持續研議非突然

立法院力拚在本會期三讀通過「撥補勞保法制化」，行政院會今天也拍板相關修法，明定勞保財務由中央政府負最後支付責任，且至少每...

Google開幕啟動插曲 差點忘了邀請賴總統上台

賴清德總統上午在美國在台協會處長谷立言、Google Cloud全球平台基礎建設研發副總裁Aamer Mahmood、G...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。