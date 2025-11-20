Google在台灣打造總部以外最大AI基建研發團隊 人數較2020年成長3倍

Google今（20）日揭幕位於北市士林區的Google Cloud辦公室，Google Cloud平台研發總經理Greg Moore說，今日啟用的辦公室可容納硬體工程、軟體工程、與供應鏈團隊的數百位員工，這也是Google在美國總部以外，規模最大的AI基礎建設硬體研發工程團隊，團隊人數相比於2020年剛成立時已經成長3倍。

Greg Moore指出，Google遍布在台灣各地的多元部門與團隊，已吸引來自全球超過40個國家的人才，台灣獨特的產業生態系也成為 Google發展AI基礎建設的創新關鍵。從設計與工程、製造與部署，都可以在幾個小時的車程之內抵達、完成所有環節，這種軟硬體與供應鏈專業的高度緊密結合，為台灣團隊帶來獨特優勢，讓他們能縮短開發周期、更快解決問題。

Google Cloud位於台北士林區的新辦公室，在設計上是以激發創新與協作為核心目標。辦公室的設計靈感，汲取自台灣獨特的自然與人文風景，例如貫穿整棟建築的鐵道意象，巧妙地串連起團隊與創意；會議室則以台灣的知名地標命名，加深在地連結。這個辦公室的核心區域是 10幾座專業實驗室，讓工程與供應鏈團隊，得以將研發出來的產品進行最嚴謹的測試、檢驗與優化。

這座辦公室也以永續為核心理念來設計，能降低辦公室12%的年度能源消耗、減少46%的用水量，營建的過程中更有 73%的廢棄物被成功回收，免於進入垃圾掩埋場。

Greg Moore也說，未來這個AI基礎建設研發中心所開發與測試的技術，將部署到Google全球的資料中心與AI基礎設施，成為支援Google 搜尋、YouTube以及Gemini各項創新應用的骨幹，為數十億使用者每天所依賴的服務提供動力。「這座新辦公室的啟用，不僅象徵我們台灣團隊的努力，將對全球使用者所信賴的產品和服務，產生更深遠的影響，也為我們與台灣共同成長的旅程，寫下嶄新的一頁。」