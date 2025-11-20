行政院閃電推出勞保條例修正草案院版 政府負最後支付責任入法

本周一藍綠白三黨立委均針對勞保條例修正草案提案，要求將政府撥補與最終支付責任入法，但勞動部長洪申翰雖表態支持立委修法，卻不肯承諾提出行政院版修法草案。行政院會今日卻閃電通過勞動部擬具的「勞工保險條例第66條、第69條修正草案」，將撥補與政府負最終支付責任明文寫入修法草案。

勞動部表示，勞工保險是勞工重要的退休保障制度之一，為穩定基金流量，政府自109年起開始逐年編列預算撥補勞保基金，撥補金額持續增加，在搭配多元投資下，基金規模已達新台幣1.2兆元，顯示政府撥補對勞保財務有正面助益。因此提出勞工保險條例第66條、第69條修正草案，修正要點如下：

一、政府撥補為勞工保險基金來源，定明由中央主管機關依政府財政及勞工保險財務狀況，每年編列預算撥補之。

二、勞工保險財務應由中央政府負最後支付責任，並由中央主管機關定期檢討。

勞動部進一步表示，勞保是國家辦的社會保險，政府會負最後支付責任，並視政府財政，爭取以維持過去年度撥補金額為原則續編預算撥補勞保基金。未來在立法院審議時，將秉持開放態度溝通討論，期能早日完成修法程序，明確保障作法。