Google揭幕士林區辦公室 是美國總部之外最大AI基建研發中心

Google今（20）日揭幕位於士林區的Google Cloud辦公室，這是Google在美國總部之外，全球最大的人工智慧（AI）基礎建設研發中心，今日包括賴清德總統、美國在台協會（AIT）處長谷立言、Google Cloud全球平台基礎建設研發副總裁Aamer Mahmood等，均出席活動。

Aamer Mahmood指出，Google使命是要讓AI造福所有人，但這要建立在韌性、安全、超大規模基礎建設之上，但這需要全新的建構方式，必須軟體、硬體、供應鏈緊密合作。

Aamer Mahmood表示，台灣有設計人才、供應鏈，且有世界級的製造夥伴，加上Google在彰化有資料中心、雲端，研發成果出來後，可以進行測試跟部署，在台灣的研發專案周期可較其他地方縮短高達40%，這也是為什麼Google會選擇在台灣打造總部之外全球最大的AI基礎建設研發中心。而Google在台灣的投資，不只是投資辦公室，也會投資整個生態系統，這將讓台灣確立創新中心地位，希望未來Google能深化與台灣之間的合作關係。

谷立言今日出席活動時指出，Google今天建立了AI基礎建設研發中心，這就是美、台關係深化的證明，Google對台灣之間的承諾，也代表美、台之間價值共享。Google在台灣進行AI基礎建設研發，就是夥伴關係體現，這個中心的設立將會提升AI科技發展，也會讓台灣扮演更重要的夥伴角色，這是美國公司對台灣的承諾，AI投資不斷推動創新，也為美、台科技公司提供機會，讓彼此合作更加深化，透過美、台攜手，進一步形塑AI未來。

賴清德致詞時指出，這幾年，Google陸續啟用在板橋的兩棟研發大樓，現在又在士林區開設新辦公室，Google一步步實現對台灣的長期投資承諾，這也讓世界看到，台灣不只是全球科技供應鏈中非常重要的一環，更是打造安全可信賴AI的關鍵樞紐。

賴清德表示，台灣之所以能成為Google的重要夥伴，主要因素有二，第一，台灣具有開放的民主制度，在投資環境風險、政府清廉印象等各種指標上，都在亞洲前段班，台灣是國際企業值得信賴的夥伴；第二，台灣位處印太戰略關鍵位置，且擁有世界級半導體產業聚落，高素質研發人才，以及健全的智慧財產權制度，這些條件都讓台灣成為開發軟硬體整合的最佳基地。

面對全球AI浪潮，賴清德說，台灣會透過AI新十大建設來建構台灣AI生態系，希望讓台灣成為全球創新關鍵節點，並能成為全球前五大算力中心，協助百工百業導入AI工具，並且推動AI在各個領域的應用，推動台灣成為人工智慧之島。

賴清德指出，Google AI基礎設施研發中心啟用具有標誌性意義，不僅會協助台灣培養人才，工程師、研究人員也可以跟世界同步創新，共同開發新一代的解決方案，與此同時，Google與台灣的合作關係也將更加緊密，這將能提升台灣產業的技術能力，鞏固台灣在全球AI供應鏈的領先地位。而這座中心啟用之後，除了能夠促進台美產業交流，也將能為台灣經濟發展注入動能，在全球競逐當中，擁有可信賴的亞洲研發跟供應基地，未來，台灣會持續跟Google以及理念相近的企業合作，致力讓AI技術造福全民，希望台灣不只是一個全球AI發展的參與者，也能成為創新的引領者，讓世界因為選擇台灣，而擁有一個更值得信賴、更具韌性的AI新時代。