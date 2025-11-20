快訊

年收千萬婦遊波斯菊花海慘摔骨折 福壽山農場遭判國賠362萬元

中職／美媒提道奇對徐若熙有興趣 美網友：像收集無限寶石

吳怡萱生了！女兒「吳花果」提前報到 柯文哲、黃國昌高調送祝福

勞保財務強化 行政院拍板修法撥補常態化、政府負最終責任

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為穩定勞工保險基金流量，確保制度穩健運作，行政院會20日通過勞動部擬具之「勞工保險條例第66條、第69條修正草案」，將函請立法院審議。

勞動部指出，勞工保險是勞工重要的退休保障制度之一，為穩定基金流量，政府自109年起開始逐年編列預算撥補勞保基金，撥補金額持續增加，在搭配多元投資下，基金已達1.2兆規模，顯示政府撥補對勞保財務有正面助益。本次修正將政府現行每年撥補之作法及負最後支付責任之立場入法明定，更能展現政府確保勞保制度穩健運作的決心與承諾。

勞動部表示，本法案送請立法院審議後，勞動部將積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。本案修正要點如下，政府撥補為勞工保險基金來源，定明由中央主管機關依政府財政及勞工保險財務狀況，每年編列預算撥補之；勞工保險財務應由中央政府負最後支付責任，並由中央主管機關定期檢討。

保險 勞動部 勞保基金
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

政院提財劃法修正草案 民進黨團：作為討論第一版本

政院也提修法跟進勞保撥補法制化 每3年檢討財務

勞動部明定病假權 勞工請病假不超過十天不得有不利待遇

經濟日報社論／財劃法格鬥式修法 全民皆輸

相關新聞

賴總統宣布：打造台灣成AI關鍵樞紐 建三座國際級AI實驗室

賴清德總統20日出席Google「AI基礎建設研發中心」啟動記者會，他宣布將發揮台灣的優勢推動「AI新十大建設」，建構完...

政院也提修法跟進勞保撥補法制化 每3年檢討財務

立法院力拚在這會期內三讀通過「撥補勞保」法制化，行政院會昨臨時新增討論議程，今天將討論、通過「勞工保險條例」第66條、第...

台積電機密外洩？ 龔明鑫：半導體生態系不是某人拿走資料就會被破壞

前台積電資深副總羅唯仁疑似帶走2奈米製程相關資料，經濟部長龔明鑫今日表示，台灣半導體生態體系非常紮實、完整，是不是某個人...

人流換金流 台北車站商場下月招商

交通部昨舉辦招商大會，備受矚目的台北車站商場也將重新招標，預計十二月公開招商。交通部長陳世凱說，這不是單純拉皮，而是把北...

北車商場…金雞母或雞肋 看台鐵條件開多高

台北車站商場將重新招標，目前看來競爭者眾，有意願的業者，都看好作為全台人流量最大的車站，台北車站商場有人潮保證，招商難度...

《經濟學人》點台病癥 美財政部開藥方？陳冲：台美匯率聲明影響不小 但非壞事

《經濟學人》剛報導新台幣匯率長期低估釀致的「台灣病」，央行與美國財政部就公布「匯率議題聯合聲明」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。