助返職場…職災勞工有職能復健津貼、雇主補助設施等

營造、服務業等缺工嚴重，為提升社會大眾對職災的理解與關注，除減少職災，也協助職災勞工重返職場，北市勞動局今年廣邀製造、營建工程、住宿及餐飲業、移工仲介、職業工會等，舉辦六場防制職災推廣及宣導活動，盼打造更友善職場。

其中針對勞工的職能復健津貼，北市勞動局勞動力重建處表示，職災勞工至認可機構接受職能復健服務，每日補助投保薪資分級表第一等級60%，除以30日額標準發給。

至於雇主的輔助設施補助，若雇主提供職災勞工從事工作必要之輔助設施，每一職災勞工同一職災事故，最高補助20萬元。

另外針對雇主事業單位雇用補助，持續雇用符合勞工職業災害保險及保護法第43條失能程度的職災勞工滿6個月，每月依失能等級補助平均月投保薪資30%~70%，最高補助12個月。

北市勞動力重建運用處長陳昆鴻表示，透過推廣活動除宣導職災保護與權益觀念外，亦同步介紹職災勞工重返職場服務資源及相關補助與津貼措施，期能提升勞雇雙方積極參與職災後重返職場的意願，未來也會持續辦理推廣活動，鼓勵各界踴躍參加，共同營造安全、包容的勞動環境。

這次勞動局也邀請勝綸法律事務所律師李柏毅主講「職災勞工保護及權益認識」，從職業災害的定義、通勤職災爭議案例到勞工與雇主間的補償責任，解析勞基法與災保法的重點。還有台大醫院環境及職業醫學部醫師陳宗延以「永久失能與職災勞工權益」為題，分享受傷後醫學實務中對勞動力減損之評估方式，提到職災勞工除生理復健外，心理與社會層面的支持同樣關鍵，應透過跨專業團隊協助，促進勞工重建信心，逐步回歸職場。