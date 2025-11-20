聽新聞
0:00 / 0:00
助返職場…職災勞工有職能復健津貼、雇主補助設施等
營造、服務業等缺工嚴重，為提升社會大眾對職災的理解與關注，除減少職災，也協助職災勞工重返職場，北市勞動局今年廣邀製造、營建工程、住宿及餐飲業、移工仲介、職業工會等，舉辦六場防制職災推廣及宣導活動，盼打造更友善職場。
其中針對勞工的職能復健津貼，北市勞動局勞動力重建處表示，職災勞工至認可機構接受職能復健服務，每日補助投保薪資分級表第一等級60%，除以30日額標準發給。
至於雇主的輔助設施補助，若雇主提供職災勞工從事工作必要之輔助設施，每一職災勞工同一職災事故，最高補助20萬元。
另外針對雇主事業單位雇用補助，持續雇用符合勞工職業災害保險及保護法第43條失能程度的職災勞工滿6個月，每月依失能等級補助平均月投保薪資30%~70%，最高補助12個月。
北市勞動力重建運用處長陳昆鴻表示，透過推廣活動除宣導職災保護與權益觀念外，亦同步介紹職災勞工重返職場服務資源及相關補助與津貼措施，期能提升勞雇雙方積極參與職災後重返職場的意願，未來也會持續辦理推廣活動，鼓勵各界踴躍參加，共同營造安全、包容的勞動環境。
這次勞動局也邀請勝綸法律事務所律師李柏毅主講「職災勞工保護及權益認識」，從職業災害的定義、通勤職災爭議案例到勞工與雇主間的補償責任，解析勞基法與災保法的重點。還有台大醫院環境及職業醫學部醫師陳宗延以「永久失能與職災勞工權益」為題，分享受傷後醫學實務中對勞動力減損之評估方式，提到職災勞工除生理復健外，心理與社會層面的支持同樣關鍵，應透過跨專業團隊協助，促進勞工重建信心，逐步回歸職場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言