快訊

年收千萬婦遊波斯菊花海慘摔骨折 福壽山農場遭判國賠362萬元

中職／美媒提道奇對徐若熙有興趣 美網友：像收集無限寶石

吳怡萱生了！女兒「吳花果」提前報到 柯文哲、黃國昌高調送祝福

聽新聞
0:00 / 0:00

助返職場…職災勞工有職能復健津貼、雇主補助設施等

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
營造、服務業等缺工嚴重，為提升社會大眾對職災的理解與關注，除減少職災，也協助職災勞工重返職場，北市勞動局今年廣邀製造、營建工程、住宿及餐飲業、移工仲介、職業工會等，舉辦六場防制職災推廣及宣導活動。本報資料照片
營造、服務業等缺工嚴重，為提升社會大眾對職災的理解與關注，除減少職災，也協助職災勞工重返職場，北市勞動局今年廣邀製造、營建工程、住宿及餐飲業、移工仲介、職業工會等，舉辦六場防制職災推廣及宣導活動。本報資料照片

營造、服務業等缺工嚴重，為提升社會大眾對職災的理解與關注，除減少職災，也協助職災勞工重返職場，北市勞動局今年廣邀製造、營建工程、住宿及餐飲業、移工仲介、職業工會等，舉辦六場防制職災推廣及宣導活動，盼打造更友善職場。

其中針對勞工的職能復健津貼，北市勞動局勞動力重建處表示，職災勞工至認可機構接受職能復健服務，每日補助投保薪資分級表第一等級60%，除以30日額標準發給。

至於雇主的輔助設施補助，若雇主提供職災勞工從事工作必要之輔助設施，每一職災勞工同一職災事故，最高補助20萬元。

另外針對雇主事業單位雇用補助，持續雇用符合勞工職業災害保險及保護法第43條失能程度的職災勞工滿6個月，每月依失能等級補助平均月投保薪資30%~70%，最高補助12個月。

北市勞動力重建運用處長陳昆鴻表示，透過推廣活動除宣導職災保護與權益觀念外，亦同步介紹職災勞工重返職場服務資源及相關補助與津貼措施，期能提升勞雇雙方積極參與職災後重返職場的意願，未來也會持續辦理推廣活動，鼓勵各界踴躍參加，共同營造安全、包容的勞動環境。

這次勞動局也邀請勝綸法律事務所律師李柏毅主講「職災勞工保護及權益認識」，從職業災害的定義、通勤職災爭議案例到勞工與雇主間的補償責任，解析勞基法與災保法的重點。還有台大醫院環境及職業醫學部醫師陳宗延以「永久失能與職災勞工權益」為題，分享受傷後醫學實務中對勞動力減損之評估方式，提到職災勞工除生理復健外，心理與社會層面的支持同樣關鍵，應透過跨專業團隊協助，促進勞工重建信心，逐步回歸職場。

職災 重返職場 職業工會
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

長榮航勤工會黑幕重重？桃園勞動局發函阻理監事改選

北市國攜手吳珮菁、謝從馨 雙女神擊出鼓藝風暴

北市年將投逾500萬元 推動百校自提碳中和計畫

高溫職災上升他縣市已補助 市議員鄭美娟批竹市仍無降溫機制

相關新聞

賴總統宣布：打造台灣成AI關鍵樞紐 建三座國際級AI實驗室

賴清德總統20日出席Google「AI基礎建設研發中心」啟動記者會，他宣布將發揮台灣的優勢推動「AI新十大建設」，建構完...

政院也提修法跟進勞保撥補法制化 每3年檢討財務

立法院力拚在這會期內三讀通過「撥補勞保」法制化，行政院會昨臨時新增討論議程，今天將討論、通過「勞工保險條例」第66條、第...

台積電機密外洩？ 龔明鑫：半導體生態系不是某人拿走資料就會被破壞

前台積電資深副總羅唯仁疑似帶走2奈米製程相關資料，經濟部長龔明鑫今日表示，台灣半導體生態體系非常紮實、完整，是不是某個人...

人流換金流 台北車站商場下月招商

交通部昨舉辦招商大會，備受矚目的台北車站商場也將重新招標，預計十二月公開招商。交通部長陳世凱說，這不是單純拉皮，而是把北...

北車商場…金雞母或雞肋 看台鐵條件開多高

台北車站商場將重新招標，目前看來競爭者眾，有意願的業者，都看好作為全台人流量最大的車站，台北車站商場有人潮保證，招商難度...

《經濟學人》點台病癥 美財政部開藥方？陳冲：台美匯率聲明影響不小 但非壞事

《經濟學人》剛報導新台幣匯率長期低估釀致的「台灣病」，央行與美國財政部就公布「匯率議題聯合聲明」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。