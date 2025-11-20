貝萊德：美國勞動市場雖降溫但並未惡化 Fed 仍有降息空間

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

貝萊德智庫指出，美國勞動市場確實有降溫跡象，但並未惡化，反映出企業普遍維持「不增聘、也不裁員」的停滯狀態，使聯準會（Fed）仍有進一步降息的空間。

貝萊德指出，隨著美國聯邦政府重新運作，延宕的 9 月非農就業報告預計將在本周四發布。不過，部分10月數據可能完全無法發布，成為70年來首次出現缺漏的月份。

貝萊德分析，若 10月消費者物價指數（CPI）最終未公布，下一次通貨膨脹數據更新預計將延至12月中旬。用來計算非農就業變動的10月企業調查結果仍有可能公布，但影響失業率的家庭調查資料則可能缺席。

即使美國10月就業報告如期公布，但貝萊德認為，就業數據很可能大幅下滑，主要是因為今年政府大規模裁員延後處理。不過，Fed應該已將此納入考量，並將持續以風險管理模式，聚焦勞動市場降溫情況，維持12月降息的可能性。市場目前預估下個月降息 1 碼（即0.25個百分點）的機率約40%，遠低於10月Fed會議前的接近100%。

儘管近期人工智慧（AI）類股因市場過熱與企業舉債投資的疑慮而震盪，但貝萊德認為，這是推動AI建設不可避免的一環。多家AI相關龍頭在第3季繳出強勁成績，獲利動能也從「七巨頭」擴散至更廣的市場。

