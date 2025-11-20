陳冲批川普關稅風暴掀新殖民主義 台灣缺乏因應戰略

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
陳冲表示，光復節真正的意義，不在記仇，而是在反對殖民主義，反對經濟掠奪，反殖民不只是呼喊口號，更需要在生活上、思想上乃至行動上，拒絕搬耗資源將本地經濟空洞化。圖/本報資料照片
陳冲表示，光復節真正的意義，不在記仇，而是在反對殖民主義，反對經濟掠奪，反殖民不只是呼喊口號，更需要在生活上、思想上乃至行動上，拒絕搬耗資源將本地經濟空洞化。圖/本報資料照片

曾任閣揆的新世代金融基金會董事長陳冲今日以「高踞桌邊的饕客還是桌上的菜單」為題發文示警，面對來自美國的經濟及文化殖民主義，台灣卻不見戰略、戰術、及手段，他更直批美國總統川普所掀起的關稅風暴：「是另種新型態的殖民主義，甚至是更赤裸裸的豪奪。」

陳沖表示，近來不少人偏好兵推、演習，兵推演習的標準作業，是先講戰略目標，再談戰術方法，最後是戰鬥手段，但他質疑，面對經濟及文化的殖民主義：「我們的戰略、戰術、及手段又在哪？」

陳冲回憶，他曾有兩次旅遊的景點，遊客罕至卻印象極為深刻，一次是2005年參訪大連的日俄監獄，另一次是2014年到訪印尼萬隆的亞非會議舊址。

陳冲指出，1902年俄國盤據東北時，為關押反抗人士，率先完成一列房舍，日俄戰爭後，1907年轉為日本接管，又完成另一翼牢房建築，也順便囚禁不少韓籍政治犯，可以看出當年列強瓜分中國，劃分勢力範圍，日俄在東北分贓不均，大打出手的血淚歷史。他分析，所謂Sphere of Influence（SOI勢力範圍），就是人類歷史上最不堪的一頁，粗胳膊列強在亞非等地，巧取豪奪，各據地盤，簡單言之，就是殖民主義，以武力搶奪資源，所謂日不落國，不過是「人為刀俎，我為魚肉」恥辱的代名詞。

二次大戰結束，列強早已兵疲馬困，擋不住亞非殖民地國家的民族自覺，面對民族國家紛紛獨立，1955年4月，第三世界國家在印尼萬隆(召開首次「非白人國際會議」，代表全球半數人口的30國參加，在民族獨立、民族經濟的大纛下，會議公報譴責「一切形式的殖民主義」，他也感嘆，可惜事後不結盟國家未能有良好的發展，歷經幾番分合，至今留存Global north及 Global south等名詞，尚可窺見歷史的斑痕。

陳冲說，當時他應印尼國民福利基金會之邀，前往印尼首都演講金融海嘯，事後特別轉往萬隆亞非會議舊址憑弔，陪同人員似乎不解他為何在此「舊房子」駐足良久，其實他只是哀傷，人類有近百年深受殖民主義的荼害。

原以為殖民主義隨二戰漸次落幕，尤其是1989年後，全球化登場，包括他在內，世人天真以為SOI已是歷史名詞，殖民主義不會還魂，誰知新型態的殖民，又在各地蠢蠢欲動。今年4月後美國掀起關稅風暴，嗣後陸續傳出，動輒強要數千億美元的投資，以及未來依照海湖莊園劇本，包括美元和美債的處理，直接搬取數以兆計的龐大利益，對此陳冲反問：「豈不是另種新型態的殖民主義，甚至是更赤裸裸的豪奪！」

陳冲表示，今年恢復為休假日後的光復節，有人似乎不情不願，並指出，依照總統府當天的新聞稿，居然隻字未提光復節，倒是兩度說到對抗威脅。陳冲反問，府裡是否理解，光復節真正的意義，不在記仇，而是在反對殖民主義、反對經濟掠奪？陳冲強調，重點是政治上的反殖民、經濟上的反殖民，還有文化上的反殖民，不只是呼喊口號，更需要在生活上、思想上乃至行動上，拒絕搬耗資源將本地經濟空洞化。他感嘆，如果政治人物在如此關鍵大事上，還只會做選票算計，那也太淺薄可悲。

陳冲 印尼
相關新聞

賴總統宣布：打造台灣成AI關鍵樞紐 建三座國際級AI實驗室

賴清德總統20日出席Google「AI基礎建設研發中心」啟動記者會，他宣布將發揮台灣的優勢推動「AI新十大建設」，建構完...

政院也提修法跟進勞保撥補法制化 每3年檢討財務

立法院力拚在這會期內三讀通過「撥補勞保」法制化，行政院會昨臨時新增討論議程，今天將討論、通過「勞工保險條例」第66條、第...

台積電機密外洩？ 龔明鑫：半導體生態系不是某人拿走資料就會被破壞

前台積電資深副總羅唯仁疑似帶走2奈米製程相關資料，經濟部長龔明鑫今日表示，台灣半導體生態體系非常紮實、完整，是不是某個人...

人流換金流 台北車站商場下月招商

交通部昨舉辦招商大會，備受矚目的台北車站商場也將重新招標，預計十二月公開招商。交通部長陳世凱說，這不是單純拉皮，而是把北...

北車商場…金雞母或雞肋 看台鐵條件開多高

台北車站商場將重新招標，目前看來競爭者眾，有意願的業者，都看好作為全台人流量最大的車站，台北車站商場有人潮保證，招商難度...

《經濟學人》點台病癥 美財政部開藥方？陳冲：台美匯率聲明影響不小 但非壞事

《經濟學人》剛報導新台幣匯率長期低估釀致的「台灣病」，央行與美國財政部就公布「匯率議題聯合聲明」。

