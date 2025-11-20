快訊

賓賓哥校園演講未經同意開直播！盧秀燕怒轟這2人「白目」：台中永不錄用

10億女星震撼再婚！新郎曝光眾人傻眼「根本八點檔本土劇」

阿堂鹹粥變無名鹹粥？「阿堂」兩字消失了…傳父子欠債百萬

經濟學人批評「台灣病」經長：台灣經濟表現好是回應國際情勢變化

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部長龔明鑫（右）與國發會主委葉俊顯（左）、國科會副主委蘇振綱（中）今天赴立法院備詢。記者余承翰／攝影
經濟部長龔明鑫（右）與國發會主委葉俊顯（左）、國科會副主委蘇振綱（中）今天赴立法院備詢。記者余承翰／攝影

「經濟學人」批評台灣經濟有「台灣病」。經濟部長龔明鑫20日受訪直言，台灣近年經濟表現好，與匯率高低關係不大，而是台灣近年來因應國際情勢變化而展現的努力。

國發會主委葉俊顯在立法院經濟委員會詢答表示，台灣經濟結構與成分已與過去30、40年不同，現在台灣出口品項是較特殊性，是其他國家生產不出來的，半導體產業也多一點，傳產方面也有升級，例如紡織，這些都不是因為匯率差異性影響出口。

葉俊顯提到，國內很多出口商或貿易商為了避險，它是不會直接換成新台幣，反而是直接買美債，因此外匯市場的player，貿易商少一點，大部分都是國際資金流動。

龔明鑫、葉俊顯今日出席立法院經濟委員會就「攸關台灣未來的競爭力，值此AI時代，台灣如何贏得新人才戰？」進行報告，並備質詢。

龔明鑫會前受訪表示，匯率因素非常複雜，是多重因素在匯率市場決定，政府無法單一工具達成政策目的。

他表示，台灣過去10年經濟表現優異，基本上與匯率無關，自2018年開始川普1.0因美中貿易戰，台商大批回台投資，紮實國內經濟實力；接著新冠疫情，因人與人接觸受到限制，數位產品及應用大增，台灣正好是資訊大國帶動出口；最近AI時代來臨，台灣在半導體發展基礎上，才有AI相關晶片及伺服器出口與競爭力，這些都跟匯率高低無關。台灣經濟表現好，是因為台灣因應國際經濟情勢變動所展現努力，很多國家也認為台灣是標竿、經濟模範生。

龔明鑫稍候詢答表示，這段期間以來，其他國家匯率的確上上下下，台灣是相對穩定，但其他國家匯率上上下下，也沒有影響台灣出口。

龔明鑫表示，他也是央行理事之一，台灣是出口導向國家，以國際市場為主，他在央行理監事會議上都會表達匯率要穩定，否則很多企業會無法報價。他引述七大工業國家表示，政府不該干涉匯率，惟有匯率波動過大時，政府是應該要介入。

匯率 龔明鑫 外匯市場
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

影／經濟學人批「台灣病」 龔明鑫：我們是榜樣沒有病

台積2奈米洩密疑案 經長：關注生態鏈影響

經濟學人批「台灣病」 龔明鑫秀數據反嗆有病：台灣經濟是模範生

羅唯仁涉竊台積電機密 將撤銷工研院院士榮譽？ 龔明鑫：會討論

相關新聞

賴總統宣布：打造台灣成AI關鍵樞紐 建三座國際級AI實驗室

賴清德總統20日出席Google「AI基礎建設研發中心」啟動記者會，他宣布將發揮台灣的優勢推動「AI新十大建設」，建構完...

政院也提修法跟進勞保撥補法制化 每3年檢討財務

立法院力拚在這會期內三讀通過「撥補勞保」法制化，行政院會昨臨時新增討論議程，今天將討論、通過「勞工保險條例」第66條、第...

台積電機密外洩？ 龔明鑫：半導體生態系不是某人拿走資料就會被破壞

前台積電資深副總羅唯仁疑似帶走2奈米製程相關資料，經濟部長龔明鑫今日表示，台灣半導體生態體系非常紮實、完整，是不是某個人...

人流換金流 台北車站商場下月招商

交通部昨舉辦招商大會，備受矚目的台北車站商場也將重新招標，預計十二月公開招商。交通部長陳世凱說，這不是單純拉皮，而是把北...

北車商場…金雞母或雞肋 看台鐵條件開多高

台北車站商場將重新招標，目前看來競爭者眾，有意願的業者，都看好作為全台人流量最大的車站，台北車站商場有人潮保證，招商難度...

《經濟學人》點台病癥 美財政部開藥方？陳冲：台美匯率聲明影響不小 但非壞事

《經濟學人》剛報導新台幣匯率長期低估釀致的「台灣病」，央行與美國財政部就公布「匯率議題聯合聲明」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。