經濟學人批評「台灣病」經長：台灣經濟表現好是回應國際情勢變化

「經濟學人」批評台灣經濟有「台灣病」。經濟部長龔明鑫20日受訪直言，台灣近年經濟表現好，與匯率高低關係不大，而是台灣近年來因應國際情勢變化而展現的努力。

國發會主委葉俊顯在立法院經濟委員會詢答表示，台灣經濟結構與成分已與過去30、40年不同，現在台灣出口品項是較特殊性，是其他國家生產不出來的，半導體產業也多一點，傳產方面也有升級，例如紡織，這些都不是因為匯率差異性影響出口。

葉俊顯提到，國內很多出口商或貿易商為了避險，它是不會直接換成新台幣，反而是直接買美債，因此外匯市場的player，貿易商少一點，大部分都是國際資金流動。

龔明鑫、葉俊顯今日出席立法院經濟委員會就「攸關台灣未來的競爭力，值此AI時代，台灣如何贏得新人才戰？」進行報告，並備質詢。

龔明鑫會前受訪表示，匯率因素非常複雜，是多重因素在匯率市場決定，政府無法單一工具達成政策目的。

他表示，台灣過去10年經濟表現優異，基本上與匯率無關，自2018年開始川普1.0因美中貿易戰，台商大批回台投資，紮實國內經濟實力；接著新冠疫情，因人與人接觸受到限制，數位產品及應用大增，台灣正好是資訊大國帶動出口；最近AI時代來臨，台灣在半導體發展基礎上，才有AI相關晶片及伺服器出口與競爭力，這些都跟匯率高低無關。台灣經濟表現好，是因為台灣因應國際經濟情勢變動所展現努力，很多國家也認為台灣是標竿、經濟模範生。

龔明鑫稍候詢答表示，這段期間以來，其他國家匯率的確上上下下，台灣是相對穩定，但其他國家匯率上上下下，也沒有影響台灣出口。

龔明鑫表示，他也是央行理事之一，台灣是出口導向國家，以國際市場為主，他在央行理監事會議上都會表達匯率要穩定，否則很多企業會無法報價。他引述七大工業國家表示，政府不該干涉匯率，惟有匯率波動過大時，政府是應該要介入。