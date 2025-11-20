長榮航勤工會黑幕重重？桃園勞動局發函阻理監事改選

快訊

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
長榮航勤工會涉違法停止會員權益，被桃園市政府限期改善並停止24日會員大會。本報資料照片
長榮航勤工會涉違法停止會員權益，被桃園市政府限期改善並停止24日會員大會。本報資料照片

長榮航勤工會內部爭議不斷，民團今天到桃園市政府陳情抗議，指控工會連續違法亂紀，嚴重侵害會員與基層員工權益，盼市府依法停權，在解散工會司法案件宣判定讞前不能恢復全力；勞動局表示，已發函要求工會恢復會員權益，並停止24日會員大會。

長榮航勤勞方連線、桃園市產業總工會與長榮航空企業工會今到市府陳情，指長勤工會長年沒有正常運作與開會，2023年曾阻擋拖延員工入會與工會幹部代表資方介入工會運作，2024年會員大會六度流會，今年理監事改選黑箱作業，現在又大規模停權會員，意圖操控會員大會和理監事改選，希望市府以公權力制止工會違法亂紀。

勞動局表示，依工會法規定，會員停權前應給予充分表達意見機會。雖然理事會經會員大會授權可做相關決定，但理事會議決前應給予當事人完整陳述機會。長勤工會未於停權決議前提供會員陳述意見機會，違反工會法第26條第3項規定，已發函要求工會限期改善停權程序，並停止長勤工會召開114年11月24日之會員大會。

關於民團擔憂，勞動局強調將持續關注後續發展，維護工會會員權益，確保工會自治與程序正義得以並行。

