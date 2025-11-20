推動 AI 時代經濟外交 林佳龍：智慧自動化與機器人是台美合作關鍵

外交部長林佳龍 18 日接見「智慧自動化與機器人產業協會」，就全球 AI 浪潮下如何進一步深化台美供應鏈布局進行深入交流。林佳龍表示，智慧自動化與機器人產業是台灣推動經濟外交的重要關鍵力量，也是協助美國再工業化不可或缺的夥伴，外交部將持續與產業界及政府各部會合作，落實總統賴清德「立足台灣、布局全球、加強美國、行銷全世界」的政策方針，推動台灣朝「經濟日不落國」的目標邁進。

林佳龍指出，台灣智慧自動化產業臥虎藏龍，孕育許多世界級的隱形冠軍。從其擔任台中市長期間推動「智慧機械之都」、在交通部成立「交通科技產業會報」、無任所大使任內協助政府推動「數位新南向」，以及總統府秘書長任內召集戰略型產業國際合作專案會議，到現今在外交部推動總統賴清德「經濟日不落國」的施政願景，他始終視「智慧自動化產業」為台灣推動經濟外交的關鍵角色。

林佳龍表示，面對美國發布 AI Action Plan 及台灣提出「AI 新十大計畫」，在世界各國展開 AI 競賽背景下，全球正加速提升智慧製造產能、強化供應鏈與算力。AI 基礎設施涵蓋晶片、設備與製造能力，已成為各國高度重視的國安與經濟安全課題，成為各國優先投資的重點。

林佳龍也提及，智慧自動化與機器人產業協會已與六大公協會共同成立「台灣 AI 機器人產業大聯盟」，顯示智慧機器人已成為 AI 與智慧製造整合應用的核心。面對全球供應鏈重組趨勢，智慧機器人產業挑戰已不僅止於平台選擇，而是必須以「群體戰」策略和「解決方案」模式，搶占「非紅供應鏈」的商機，這也正是外交部推動經濟外交的核心方向。

林佳龍指出，在總統賴清德與行政院長卓榮泰的大力支持下，政府已正式成立「經濟外交工作小組」，賴總統亦在接受國際媒體專訪時明確表示，台灣樂意與美國一起努力，協助美國再工業化成為人工智慧世界中心。林佳龍相信，此時台灣的智慧自動化產業，將是美國再工業化不可或缺的重要夥伴。