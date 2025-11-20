羅唯仁疑帶走台積電機密資料？葉俊顯：早已調到不會接觸機密的單位

前台積電資深副總羅唯仁疑似帶走2奈米製程相關資料，民進黨立委邱志偉問及，對於產業的影響，以及如何避免類似再次發生，國發會主委葉俊顯透露，羅唯仁一年多前就已經調動到不會接觸到機密的單位，影響不大。

國發會、經濟部等部會今日至立院經濟委員會報告「攸關台灣未來的競爭力，值此AI時代，台灣如何贏得新人才戰？」葉俊顯被問及台積電機密可能外洩時表示，他有朋友在台積電工作，據他了解，台積電對於內部工作人員，在退休前一至二年就會調單位，而羅唯仁在一年多前就已經調到不會接觸到機密的單位。

而羅唯仁是否有影印資料，葉俊顯表示，就讓台積電去調查，至於技術是否會外洩，葉俊顯則說，大家對台積電都還滿有信心，不會因為一個人就影響到台積電，對先進製程影響不大。