聽新聞
0:00 / 0:00
羅唯仁疑帶走台積電機密資料？葉俊顯：早已調到不會接觸機密的單位
前台積電資深副總羅唯仁疑似帶走2奈米製程相關資料，民進黨立委邱志偉問及，對於產業的影響，以及如何避免類似再次發生，國發會主委葉俊顯透露，羅唯仁一年多前就已經調動到不會接觸到機密的單位，影響不大。
國發會、經濟部等部會今日至立院經濟委員會報告「攸關台灣未來的競爭力，值此AI時代，台灣如何贏得新人才戰？」葉俊顯被問及台積電機密可能外洩時表示，他有朋友在台積電工作，據他了解，台積電對於內部工作人員，在退休前一至二年就會調單位，而羅唯仁在一年多前就已經調到不會接觸到機密的單位。
而羅唯仁是否有影印資料，葉俊顯表示，就讓台積電去調查，至於技術是否會外洩，葉俊顯則說，大家對台積電都還滿有信心，不會因為一個人就影響到台積電，對先進製程影響不大。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言