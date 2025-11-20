共推三大雙邊合作 彭啓明赴巴拉圭推動「臺巴環境治理行動方案」

延續今年10月1日巴拉圭環境及永續發展部巴雷多部長( Rolando de Barros Barreto)訪臺期間，與我國環境部長彭啓明簽署「在《巴黎協定》下合作備忘錄」的成果，彭啓明11月中旬應邀前往巴拉圭，與巴雷多部長共同召開雙邊工作會議，我國駐巴拉圭大使韓志正見證陪同，推動氣候治理、循環經濟及環境治理三大雙邊合作與深化，共創兩國雙贏(WIN-WIN)新契機。

環境部表示，這次工作會議於巴拉圭時間2025年11月17日下午3時於巴拉圭環境及永續發展部召開，由該部巴雷多部長主持，環長辦公室主任、計畫司長、碳權管理局長、空氣品質司長、環境品質控制司長、水資源司長等全數出席，展現對臺巴合作的重視。

彭啓明也說明我國在氣候治理、淨零路徑及環境政策的最新進展，並盤點預計明(2026)年啟動的12項「臺巴環境治理行動方案」，重點如下：一、建立行動機制：在部長年度互訪及每季開會的基礎上，建立氣候治理、循環經濟及環境治理等三項主題雙方工作群組，推動多元雙邊合作機制。二、氣候治理主題：基於《巴黎協定》合作瞭解備忘錄(MOU)，啟動由雙邊政府帶頭的碳權示範計畫，包含：電動巴士、ARR（造林、再造林與植被恢復）等項目，逐步推展數位登錄平台、臺巴ETS平台等工作。

三、循環經濟主題：透過技術輔導與我國8+N產業聯盟鏈結，深化臺巴資源循環政策與經驗交流。四、有關公務人員互訪、青年學習、學研交流、AI合作、綠色科技趨勢等工作，將透過環境治理工作群組，雙方凝聚共識逐步推展。

環境部說明，彭啓明此行受巴雷多部長邀請，亦拜訪全球最大水力發電設施之一的伊泰普(Itaipu)水力發電廠，其水力發電裝置量達14GW，由巴拉圭及巴西兩國共同營運，彭部長率團了解巴拉圭達成RE100的綠能供應模式，商討兩國未來可能的合作模式。最後，彭啓明與巴雷多部長於伊泰普園區共同種下風鈴木，象徵臺巴攜手推動碳權合作與永續夥伴關係的長期承諾。