持救災證明向國土署申請 開放丹娜風災復原營造業聘營造業移工

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

內政部20日表示，為感謝營造業者投入丹娜絲及七二八豪雨災後復原，行政院專案新增災後復原獎勵項目，經勞動部同意專案開放一般營造業移工名額。

即日起，持有地方政府開立救災證明或機關頒贈感謝狀，同時符合勞動部聘用規定的營造業者，可檢附文件向內政部國土管理署申請一般營造業移工雇主資格認定。

內政部說明，經盤點計有517家次施工廠商在第一時間放下既有施作工程，前往災區協助弱勢戶及受災民眾展開屋頂等家園修繕工作。

另外，針對投入災區且先前未曾獲得移工分配名額的營造業者，本次也將優先審查及分配，實際核配名額不得超過聘僱本國勞工數的40%為限，以適時補充產業勞動力，減少對既有施作中的工程影響。

內政部最後表示，營造業者如有移工申請資格認定等相關疑問，歡迎撥打諮詢專線（049）2316035。相關申請規定、表單及Q&A，可至全國建築管理資訊系統入口網查詢。

另外，考量花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流災後，營造業者亦在最短時間召集大量專業工班，積極辦理多項復原重建工作，內政部也已向勞動部爭取，讓參與花蓮救災的業者可適用這次專案。

內政部 移工 勞動部
相關新聞

台積電機密外洩？ 龔明鑫：半導體生態系不是某人拿走資料就會被破壞

前台積電資深副總羅唯仁疑似帶走2奈米製程相關資料，經濟部長龔明鑫今日表示，台灣半導體生態體系非常紮實、完整，是不是某個人...

人流換金流 台北車站商場下月招商

交通部昨舉辦招商大會，備受矚目的台北車站商場也將重新招標，預計十二月公開招商。交通部長陳世凱說，這不是單純拉皮，而是把北...

北車商場…金雞母或雞肋 看台鐵條件開多高

台北車站商場將重新招標，目前看來競爭者眾，有意願的業者，都看好作為全台人流量最大的車站，台北車站商場有人潮保證，招商難度...

《經濟學人》點台病癥 美財政部開藥方？陳冲：台美匯率聲明影響不小 但非壞事

《經濟學人》剛報導新台幣匯率長期低估釀致的「台灣病」，央行與美國財政部就公布「匯率議題聯合聲明」。

房市逆風！台中七期破億超豪宅交易「紅火」 熱銷密碼大揭密

政府重拳打炒房，房市急凍，台中超豪宅預售案「逆風」紅火。根據內政部最新實登，台中今年前十月破億元超豪宅案成交19筆，其中...

哪種行業勞保年金領最多？月領3.3萬不是金融、科技業

勞保局統計顯示，截至今年8月為止，接近200萬名勞工正領取勞保老年年金，平均每人月領金額1.9萬餘元，半數月領2萬元以上。但是各行各業薪資水準有別，有高薪行業勞工平均月領3.3萬元以上，某些低薪行業退休勞工月領只有1.6萬餘元，只有高薪行業勞工的一半，高低薪差異性明顯反映在勞保退休金。哪個行業是退休後領取的老年年金最多的幸運兒？如果是一次領，又是哪個行業領最多？

