快訊

賓賓哥校園演講未經同意開直播！盧秀燕怒轟這2人「白目」：台中永不錄用

10億女星震撼再婚！新郎曝光眾人傻眼「根本八點檔本土劇」

阿堂鹹粥變無名鹹粥？「阿堂」兩字消失了…傳父子欠債百萬

政院提修勞保條例 政府撥補法制化、每3年檢討財務

中央社／ 台北20日電

為維持勞工保險基金流量，行政院會今天將討論、通過「勞工保險條例」第66條、第69條修正草案，將政府撥補法制化，並明定勞工保險的財務，由中央政府負最後支付責任，且要至少每3年檢討財務。

行政院會今天除預計、討論通過財劃法修正草案，也新增討論勞工保險條例第66條、第69條修正草案，草案將送立法院審議。

草案定明政府撥補為勞工保險基金來源，將政府撥補法制化，至於撥補金額則要施行後由中央主管機關依政府財政及勞工保險財務狀況，每年編列預算撥補。

草案也明文規範，勞工保險財務應由中央政府負最後支付責任，且中央主管機關應至少每3年檢討勞工保險財務。

為穩定勞保基金水位，加計明年度中央政府總預算，以及近年總預算與相關特別預算撥補，政府7年來合計撥補勞保基金新台幣5170億元。

行政院 勞保
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

撥補勞保入法 政院20日拍板

院版財劃法明曝光！卓榮泰記者會說明重點 救濟手段受關注

南部綠委大集結 齊轟新版財劃法造成重北輕南

莊翠雲：財劃法多釋地方4165億不合理 政院版會做合宜規劃

相關新聞

賴總統宣布：打造台灣成AI關鍵樞紐 建三座國際級AI實驗室

賴清德總統20日出席Google「AI基礎建設研發中心」啟動記者會，他宣布將發揮台灣的優勢推動「AI新十大建設」，建構完...

政院也提修法跟進勞保撥補法制化 每3年檢討財務

立法院力拚在這會期內三讀通過「撥補勞保」法制化，行政院會昨臨時新增討論議程，今天將討論、通過「勞工保險條例」第66條、第...

台積電機密外洩？ 龔明鑫：半導體生態系不是某人拿走資料就會被破壞

前台積電資深副總羅唯仁疑似帶走2奈米製程相關資料，經濟部長龔明鑫今日表示，台灣半導體生態體系非常紮實、完整，是不是某個人...

人流換金流 台北車站商場下月招商

交通部昨舉辦招商大會，備受矚目的台北車站商場也將重新招標，預計十二月公開招商。交通部長陳世凱說，這不是單純拉皮，而是把北...

北車商場…金雞母或雞肋 看台鐵條件開多高

台北車站商場將重新招標，目前看來競爭者眾，有意願的業者，都看好作為全台人流量最大的車站，台北車站商場有人潮保證，招商難度...

《經濟學人》點台病癥 美財政部開藥方？陳冲：台美匯率聲明影響不小 但非壞事

《經濟學人》剛報導新台幣匯率長期低估釀致的「台灣病」，央行與美國財政部就公布「匯率議題聯合聲明」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。