房市逆風！台中七期破億超豪宅交易「紅火」 熱銷密碼大揭密

政府重拳打炒房，房市急凍，台中超豪宅預售案「逆風」紅火。根據內政部最新實登，台中今年前十月破億元超豪宅案成交19筆，其中寶璽預售新案勇奪成交王；房市專家分析，受美國關稅影響，有高端企業主因資產分配進軍房產，尤愛地段稀貴、大坪數、由國際建築師團隊設計的地標建築。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章觀察，台中七期重劃區為中部政治、商業重心，坐擁台中新光三越、大遠百等百貨雙雄，又有台中國家歌劇院等重大建設加持，形成中部豪宅聚落。

白洪章指出，近期品牌建商在七期推出坪數破百的大坪數預售新案並不多見，尤其是地段稀貴，甚至有面對台中國家歌劇院首排，加上品牌力加持，邀請國際級知名建築師聯手興建地標級建築，因此深獲頂級豪宅客青睬。

根據實登，台中今年前十月逾億元豪宅預售案共成交19筆，其中，寶璽與全球前三大建築設計集團日建設計合作超高層豪宅案占11筆，總成交總額達12.69億元，勇奪中部超豪宅案成交王。

台中「豪宅一哥」聯聚建設則攜手義大利國寶級建築師ACPV ARCHITECTS在台中國家歌劇院第一排推出的豪宅新案則有7筆，成交數量排名第二；陸府在單元二推出的新案也有1筆，是七期之外最高總價的預售成交。