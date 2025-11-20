快訊

勞動部明定病假權 勞工請病假「不超過10天」不得有不利待遇

經典賽／中華隊又被看低 國際賭盤奪冠賠率「倒數第5」

光復鄉「超人村長」救災操勞過度入院…數萬網友集氣 女兒曝手術狀況

聽新聞
0:00 / 0:00

房市逆風！台中七期破億超豪宅交易「紅火」 熱銷密碼大揭密

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中國家歌劇院位處七期重劃區，周邊豪宅林立，大坪數超豪宅預售新案更是屢創天價。記者趙容萱／攝影
台中國家歌劇院位處七期重劃區，周邊豪宅林立，大坪數超豪宅預售新案更是屢創天價。記者趙容萱／攝影

政府重拳打炒房，房市急凍，台中超豪宅預售案「逆風」紅火。根據內政部最新實登，台中今年前十月破億元超豪宅案成交19筆，其中寶璽預售新案勇奪成交王；房市專家分析，受美國關稅影響，有高端企業主因資產分配進軍房產，尤愛地段稀貴、大坪數、由國際建築師團隊設計的地標建築。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章觀察，台中七期重劃區為中部政治、商業重心，坐擁台中新光三越、大遠百等百貨雙雄，又有台中國家歌劇院等重大建設加持，形成中部豪宅聚落。

白洪章指出，近期品牌建商在七期推出坪數破百的大坪數預售新案並不多見，尤其是地段稀貴，甚至有面對台中國家歌劇院首排，加上品牌力加持，邀請國際級知名建築師聯手興建地標級建築，因此深獲頂級豪宅客青睬。

根據實登，台中今年前十月逾億元豪宅預售案共成交19筆，其中，寶璽與全球前三大建築設計集團日建設計合作超高層豪宅案占11筆，總成交總額達12.69億元，勇奪中部超豪宅案成交王。

台中「豪宅一哥」聯聚建設則攜手義大利國寶級建築師ACPV ARCHITECTS在台中國家歌劇院第一排推出的豪宅新案則有7筆，成交數量排名第二；陸府在單元二推出的新案也有1筆，是七期之外最高總價的預售成交。

寶璽創辦人梁德煌說，寶璽40年來始終堅持以建築對話城市，並以嚴謹工法與可長可久的價值作為核心哲學，公司不會因為房市小宅盛行，就一昧的做小坪數，像是新建案地段精華，基地千坪，蓋大坪數才能發揮優勢，「若不把它做成上等西裝，做成便服太可惜。」

寶璽機構攜手日建設計推出超高層豪宅新建案，右一為寶璽創辦人梁德煌。記者趙容萱／攝影
寶璽機構攜手日建設計推出超高層豪宅新建案，右一為寶璽創辦人梁德煌。記者趙容萱／攝影
聯聚建設董事長江韋侖（右二）與義大利國寶級建築師ACPV ARCHITECTS（右一）聯手推出地標級新建案。圖／業者提供
聯聚建設董事長江韋侖（右二）與義大利國寶級建築師ACPV ARCHITECTS（右一）聯手推出地標級新建案。圖／業者提供

豪宅 國家歌劇院 預售
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

遠企豪宅推案潮蓄勢待發　4指標案德運安和先發

太子集團洗錢案…尼爾公司疑幫繳豪宅房貸 負責人、財務主管拘提到案

太子集團在台洗錢第二波搜索 會計、客服8人到案 陸續移送複訊

NANA豪宅遭人持刀闖入！母女合力制伏男子後報警 「激烈扭打」 受傷了

相關新聞

台積電機密外洩？ 龔明鑫：半導體生態系不是某人拿走資料就會被破壞

前台積電資深副總羅唯仁疑似帶走2奈米製程相關資料，經濟部長龔明鑫今日表示，台灣半導體生態體系非常紮實、完整，是不是某個人...

人流換金流 台北車站商場下月招商

交通部昨舉辦招商大會，備受矚目的台北車站商場也將重新招標，預計十二月公開招商。交通部長陳世凱說，這不是單純拉皮，而是把北...

北車商場…金雞母或雞肋 看台鐵條件開多高

台北車站商場將重新招標，目前看來競爭者眾，有意願的業者，都看好作為全台人流量最大的車站，台北車站商場有人潮保證，招商難度...

《經濟學人》點台病癥 美財政部開藥方？陳冲：台美匯率聲明影響不小 但非壞事

《經濟學人》剛報導新台幣匯率長期低估釀致的「台灣病」，央行與美國財政部就公布「匯率議題聯合聲明」。

房市逆風！台中七期破億超豪宅交易「紅火」 熱銷密碼大揭密

政府重拳打炒房，房市急凍，台中超豪宅預售案「逆風」紅火。根據內政部最新實登，台中今年前十月破億元超豪宅案成交19筆，其中...

哪種行業勞保年金領最多？月領3.3萬不是金融、科技業

勞保局統計顯示，截至今年8月為止，接近200萬名勞工正領取勞保老年年金，平均每人月領金額1.9萬餘元，半數月領2萬元以上。但是各行各業薪資水準有別，有高薪行業勞工平均月領3.3萬元以上，某些低薪行業退休勞工月領只有1.6萬餘元，只有高薪行業勞工的一半，高低薪差異性明顯反映在勞保退休金。哪個行業是退休後領取的老年年金最多的幸運兒？如果是一次領，又是哪個行業領最多？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。