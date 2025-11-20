國發會：今年前10月公建執行量達5,367億元 今年底目標完成8千億元

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

國家發展委員會20日表示，2025年截至10月底整體公共建設計畫經費執行數達5,367億元，較去年同期增加執行近100億元，為近18年同期最高，今年計畫經費規模突破8,000億元，較去年增加超過200億元。

國發會20日召開委員會議，就國發會提報「公共建設計畫推動精進方向」及國科會提報「『大南方新矽谷推動方案』推動進度報告」進行討論。

國發會主委葉俊顯表示，今年仍以經費達成率95%為目標，請各部會務必於2025年底前加強督導進度落後或經費執行偏低之計畫，確保工程如期推進及款項及時撥付，並可適時運用國發會與工程會既有協調機制解決困難問題，以務實推動公共建設發展、落實充實五大要素並配合六大區域發展方向，精準支應地方建設需求。

葉俊顯指出，在各部會積極推動下，今年1月至10月多項重大建設已陸續完成，包括：國道3號銜接台66線增設系統交流道工程全線完工，有效紓解大溪交流道及市道112甲線壅塞並提升通行效率；第三座液化天然氣接收站儲槽及氣化設施正式啟用，可支應大潭電廠每小時900噸的用氣需求。

烏溪鳥嘴潭人工湖6湖區完工，可滿足中部地區約100萬人每日用水需求，提升供水穩定度並有助減緩地層下陷；苗栗火車頭園區、新北市美術館、國家鐵道博物館及台灣原住民族文化園區歌舞展演館相繼啟用，提供民眾更多元的觀光、生態與文化體驗。

葉俊顯強調，這些成果展現政府持續推動公共建設的決心與成效。國發會將秉持「如期、如質、如度」的推動原則，結合充實產業投資五大要素（土地、供電、供水、人才及勞工），同時配合六大區域發展策略推進，強化中央與地方整體推動量能。

未來國發會將持續與工程會合作協助各機關妥善規劃年底執行節奏，積極排除經費執行與工程推動之瓶頸，確保今年整體公共投資達標，讓公共建設成果加速落實於民眾生活，使交通更便捷、生活更安定、文化更豐富、教育更完善。

