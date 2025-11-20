台積電機密外洩？ 龔明鑫：半導體生態系不是某人拿走資料就會被破壞

前台積電資深副總羅唯仁疑似帶走2奈米製程相關資料，經濟部長龔明鑫今日表示，台灣半導體生態體系非常紮實、完整，是不是某個人拿走某些資料就會被破壞，現在還在觀察當中，初步看來不是那麼簡單。

國發會、經濟部等部會今日至立院經濟委員會報告「攸關台灣未來的競爭力，值此AI時代，台灣如何贏得新人才戰？」龔明鑫會前受訪時表示，對於調查，目前沒有新進度，經濟部配合盡量提供證據，而營業秘密法則是告訴乃論，這就要看台積電的動作，經濟部也會給予協助。

事涉國安問題，龔明鑫表示，之前就擔心營業秘密法的保護不夠，有關於國家重要核心技術就提升到國安法層次，如果涉及國安就會是公訴，因此高檢署才會主動介入調查。