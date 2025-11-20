快訊

勞動部明定病假權 勞工請病假「不超過10天」不得有不利待遇

經典賽／中華隊又被看低 國際賭盤奪冠賠率「倒數第5」

光復鄉「超人村長」救災操勞過度入院…數萬網友集氣 女兒曝手術狀況

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電機密外洩？ 龔明鑫：半導體生態系不是某人拿走資料就會被破壞

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
經濟部長龔明鑫今日表示，台灣半導體生態體系非常紮實、完整，是不是某個人拿走某些資料就會被破壞。圖／本報系資料照片
經濟部長龔明鑫今日表示，台灣半導體生態體系非常紮實、完整，是不是某個人拿走某些資料就會被破壞。圖／本報系資料照片

台積電資深副總羅唯仁疑似帶走2奈米製程相關資料，經濟部長龔明鑫今日表示，台灣半導體生態體系非常紮實、完整，是不是某個人拿走某些資料就會被破壞，現在還在觀察當中，初步看來不是那麼簡單。

國發會、經濟部等部會今日至立院經濟委員會報告「攸關台灣未來的競爭力，值此AI時代，台灣如何贏得新人才戰？」龔明鑫會前受訪時表示，對於調查，目前沒有新進度，經濟部配合盡量提供證據，而營業秘密法則是告訴乃論，這就要看台積電的動作，經濟部也會給予協助。

事涉國安問題，龔明鑫表示，之前就擔心營業秘密法的保護不夠，有關於國家重要核心技術就提升到國安法層次，如果涉及國安就會是公訴，因此高檢署才會主動介入調查。

經濟部 台積電 國安
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台積2奈米洩密疑案 經長：關注生態鏈影響

經濟學人批「台灣病」 龔明鑫秀數據反嗆有病：台灣經濟是模範生

羅唯仁涉竊台積電機密 將撤銷工研院院士榮譽？ 龔明鑫：會討論

AI泡沫疑慮加深衝擊台股 龔明鑫：接到訂單還是滿多的

相關新聞

台積電機密外洩？ 龔明鑫：半導體生態系不是某人拿走資料就會被破壞

前台積電資深副總羅唯仁疑似帶走2奈米製程相關資料，經濟部長龔明鑫今日表示，台灣半導體生態體系非常紮實、完整，是不是某個人...

人流換金流 台北車站商場下月招商

交通部昨舉辦招商大會，備受矚目的台北車站商場也將重新招標，預計十二月公開招商。交通部長陳世凱說，這不是單純拉皮，而是把北...

北車商場…金雞母或雞肋 看台鐵條件開多高

台北車站商場將重新招標，目前看來競爭者眾，有意願的業者，都看好作為全台人流量最大的車站，台北車站商場有人潮保證，招商難度...

《經濟學人》點台病癥 美財政部開藥方？陳冲：台美匯率聲明影響不小 但非壞事

《經濟學人》剛報導新台幣匯率長期低估釀致的「台灣病」，央行與美國財政部就公布「匯率議題聯合聲明」。

房市逆風！台中七期破億超豪宅交易「紅火」 熱銷密碼大揭密

政府重拳打炒房，房市急凍，台中超豪宅預售案「逆風」紅火。根據內政部最新實登，台中今年前十月破億元超豪宅案成交19筆，其中...

哪種行業勞保年金領最多？月領3.3萬不是金融、科技業

勞保局統計顯示，截至今年8月為止，接近200萬名勞工正領取勞保老年年金，平均每人月領金額1.9萬餘元，半數月領2萬元以上。但是各行各業薪資水準有別，有高薪行業勞工平均月領3.3萬元以上，某些低薪行業退休勞工月領只有1.6萬餘元，只有高薪行業勞工的一半，高低薪差異性明顯反映在勞保退休金。哪個行業是退休後領取的老年年金最多的幸運兒？如果是一次領，又是哪個行業領最多？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。