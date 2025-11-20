快訊

勞動部明定病假權 勞工請病假「不超過10天」不得有不利待遇

經典賽／中華隊又被看低 國際賭盤奪冠賠率「倒數第5」

光復鄉「超人村長」救災操勞過度入院…數萬網友集氣 女兒曝手術狀況

台股止跌反彈 國泰金11月國民經濟信心調查：國人風險偏好連6月走升

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰金控11月國民經濟信心調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數上揚至30.9，風險偏好指數連續六個月走高，上升至20.0。圖／國泰金控提供
國泰金控11月國民經濟信心調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數上揚至30.9，風險偏好指數連續六個月走高，上升至20.0。圖／國泰金控提供

台股20日開盤走升，台積電最高大漲60元至1,455元，翻轉過去三天連日下跌的陰霾。國泰金控公布11月國民經濟信心調查顯示，民眾對於景氣現況樂觀指數和展望樂觀指數皆走升，對於股市樂觀情緒上揚至30.9，對風險偏好指數則連續6個月走高，上升至20.0。

國發會最新公布的9月景氣對策信號從綠燈轉為黃紅燈，雖同時指標基略為下滑，但領先指標微幅上揚，反映景氣仍呈成長態勢。國泰金11月調查顯示，景氣現況樂觀指數上揚至-3.8，展望樂觀指數走升至-4.7，皆呈現明顯走揚；大額消費意願指數提高至10.6，耐久財消費意願指數走揚至-10.5，顯示整體消費意願仍走強；買房意願雖微幅上升至-43.4，但賣房意願指數卻小幅下降至-32.7，反映民眾賣房意願稍微保守。

在經濟成長與通膨方面，民眾對經濟成長預期偏向樂觀，但對於物價則仍有較高的心理壓力。主計總處於2025年8月15日預估台灣今年經濟成長率4.45%，通貨膨脹率1.76%。國泰金11月調查結果顯示，民眾對於2025年台灣經濟成長率的平均預期值上揚至3.53%，有70%的民眾認為2025年經濟成長率會高於3%；而民眾對於2025年平均通膨預期值微幅下降至2.23%，但仍有58%的民眾認為2025年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於今年的經濟成長預估仍比較保守，對於通膨預期則相對較高。

股市方面，因9月Fed降息落地提振投資人情緒，加上主要市場財報表現亮眼，國際股市及台灣股市震盪走高。國泰金調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數上揚至30.9，風險偏好指數連續六個月走高，上升至20.0。

國泰金控 經濟成長率
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

未來半年你會被調薪嗎？國泰金11月調查：6成民眾認為薪資不變

李永年喊台股上46000點…網嘲諷「遲早會到」：波浪理論又來了

今天台股「準備大漲500點以上」！郭哲榮：AI目前還不是泡沫

市場警戒 預防台股中空循環

相關新聞

台積電機密外洩？ 龔明鑫：半導體生態系不是某人拿走資料就會被破壞

前台積電資深副總羅唯仁疑似帶走2奈米製程相關資料，經濟部長龔明鑫今日表示，台灣半導體生態體系非常紮實、完整，是不是某個人...

人流換金流 台北車站商場下月招商

交通部昨舉辦招商大會，備受矚目的台北車站商場也將重新招標，預計十二月公開招商。交通部長陳世凱說，這不是單純拉皮，而是把北...

北車商場…金雞母或雞肋 看台鐵條件開多高

台北車站商場將重新招標，目前看來競爭者眾，有意願的業者，都看好作為全台人流量最大的車站，台北車站商場有人潮保證，招商難度...

《經濟學人》點台病癥 美財政部開藥方？陳冲：台美匯率聲明影響不小 但非壞事

《經濟學人》剛報導新台幣匯率長期低估釀致的「台灣病」，央行與美國財政部就公布「匯率議題聯合聲明」。

房市逆風！台中七期破億超豪宅交易「紅火」 熱銷密碼大揭密

政府重拳打炒房，房市急凍，台中超豪宅預售案「逆風」紅火。根據內政部最新實登，台中今年前十月破億元超豪宅案成交19筆，其中...

哪種行業勞保年金領最多？月領3.3萬不是金融、科技業

勞保局統計顯示，截至今年8月為止，接近200萬名勞工正領取勞保老年年金，平均每人月領金額1.9萬餘元，半數月領2萬元以上。但是各行各業薪資水準有別，有高薪行業勞工平均月領3.3萬元以上，某些低薪行業退休勞工月領只有1.6萬餘元，只有高薪行業勞工的一半，高低薪差異性明顯反映在勞保退休金。哪個行業是退休後領取的老年年金最多的幸運兒？如果是一次領，又是哪個行業領最多？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。