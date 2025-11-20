Amundi 東方匯理估 Fed 今年底至明年降息三次

Amundi集團鋒裕匯理投信11月起更名為「東方匯理投信」，19日四位全球策略主管旋風訪台。該團隊認為，2026年全球經濟維持強韌，人工智慧（AI）基礎建設仍將持續，並預估美國聯準會今年底將降息1碼，明年上半年有望再降息二次，每次1碼。

在投資建議方面，雖然持續看好美國，但建議可將部分美債資金移轉至其他債券。整體而言，預期新興市場債表現將優於成熟市場，而成熟市場看好歐債、英債，新興市場看好巴西、墨西哥等。

展望2026年全球經濟，東方匯理投資研究院亞洲資深投資策略師姚遠提出四點觀察，首先，全球經濟仍保持強韌，下行硬著陸風險不大，因美國經濟並無失衡，雖然歐洲、中國大陸短期面臨部分壓力，但以德國為例，明年第2季財報刺激效果將出現。

其次，AI基建仍將持續，因目前AI資本支出占美國GDP仍不到1%；但投資人的確必須留意AI高估值的現象。第三，通膨不會再起飛，可支持美國聯準會政策正常化；整體來說，美、歐等經濟體明年政策仍具經濟支持性。第四，建議分散資產配置，但不是不要投資美國，而是要分散，可往歐洲、新興市場、AI等相關標的，其中，AI的投資可朝分散風險調整，例如現在大家都投資七巨頭，然而中國大陸現在也積極發展AI，不妨增加中國大陸資產，讓AI投資擴展至更廣領域，亦即讓投資組合更多元分散。

Pioneer Investments資深董事總經理暨固定收益總監Jonathan Duensing則表示，目前預估2026年美國GDP仍可達2%以上，加上美國還得面對通膨偏高問題，因而聯準會2026年降息空間偏小，但必須強調的是，美國景氣仍佳，若積極降息，還得擔心通膨上升問題。

近期市場對聯準會12月降息預估機率降至五成以下，姚遠以美國失業率上升、通膨下降的假設情境推估，今年底至明年，聯準會將降息三次，每次25個基本點，其中一次在今年底。

在個別債種方面，Jonathan Duensing表示，預料2026年美國固定收益市場表現與2025年差異不大，不過，仍建議盡量挑高債信標的，並須留意信評是否惡化，同時投資私募債權也要小心。

東方匯理資產管理全球信用主管Steven FAWN表示，相對美國，目前對全球固定收益債看法比較中立。而將相對減碼的是日本公債，因成熟國家中，是目前唯一升息的國家，因此公債殖利率還會往上，但也因此，可以加碼30年期日本公債。

在歐元區、英國的利率政策展望方面，相對一般機構法人認為歐央不會降息了，Steven FAWN預期歐央還有兩次降息空間，故建議可以將一部分美債部位移到歐債；此外，也可加碼英國公債，因英國失業率仍高，英國央行有降息空間，故看好英國短債，但長債可能波動會較大。

新興市場方面，相對看好巴西、墨西哥。此外，亞洲經濟表現佳，優於成熟市場，且經濟高速增長已經反映在上市公司EPS。

Steven FAWN並指，信用債雖於2025年漲一波，但2026年仍有投資空間。而相對美國投資等級公司債，更看好歐洲公司債。

產業方面，目前比較看好金融業，因金融機構體質是金融海嘯以來最堅實狀態；再加上，川普放寬美國金融業相關法規，將使銀行有更大發揮空間。

東方匯理新興市場綜合策略主管暨投資組合經理人菅睿 （Ray Jian）表示，新興市場過去三年財政信用風險降低，而成熟市場風險放大，因此新興市場基本面優於成熟市場；另從估值來看，巴西、墨西哥等是目前投資組合的超配市場，因相關市場有產業回流等題材，且財政政策健康。

統計2023年主權債報酬率為10%，2024年7%、今年以來是12%，表現均優於成熟市場，菅睿分析報酬率逐年成長主要有兩個原因，一是財政相對穩健，二是估值重估，預估2026年新興市場報酬率8~9%沒問題。而在公債、公司債間，團隊看好的是公債，因公司債受行業周期影響。