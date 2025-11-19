台電老董喊電力設備缺貨到令人傻眼 東元、大同手握大筆訂單成大贏家

台電董事長曾文生19日示警，近期電力設備缺貨又漲價，關鍵元件變壓器甚至有出現交期長達五年的狀況。曾文生此言，確立重電產業賣方市場態勢，主要供應商大同（2371）、東元（1504）成大贏家，兩大廠當下產能全滿，大同電力事業群在手訂單更高達逾200億元，東元也持續有大單落袋。

曾文生19日出席「電網人才發展聯盟獎學金暨劉書勝紀念獎頒獎典禮」致詞時表示，全世界都在競爭電力，所有電力設備都漲很多。一個變壓器過去要排12個月至18個月，現在要排24個月，甚至美國報告顯示要排60個月，他直言「看到都傻眼」，全世界電力設備競爭非常激烈，包括天然氣機組。

業者指出，受限於套管等關鍵零組件交期拉長，但台廠憑藉國際認證與彈性產能的優勢，利基點顯著擴大，新接訂單價格持續維持在高檔，掌握全球電力設備供應鏈的關鍵優勢。

大同目前電力事業群在手訂單逾200億元，桃園觀音重電新廠預計今年內投產，以解決產能瓶頸。大同先前指出，美國變壓器售價高於國內，利潤更佳，除德州重電設備陸續交貨外，公司同時深耕日本與東南亞市場，並積極推動美國在地廠策略投資，藉此突破關稅壁壘，全力搶攻920億美元能源基建商機。

東元加速變壓器產能布局，中壢廠新產線已完成建置並試產，供應69kV電力級變壓器。東元印尼Sintra廠今年對美訂單已達700萬美元。展望中長期，觀音新廠規劃於2027年至2028年投產，設計產能達10億元至13億元，主攻配電級與電力級變壓器。兩大廠同步擴大布局高利潤的北美與東南亞市場，訂單持續滿載。