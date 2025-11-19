聽新聞
寶佳拚入主 陳瑞隆辭中工董事

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導

中工昨天公告，中石化法人董事代表人陳瑞隆請辭，理由為「個人主觀與客觀因素」，引發外界對中工經營權攻防的聯想。尤其目前正值寶佳集團大舉增持中工股票、股權已突破一成三，市場人士直指，陳瑞隆的請辭「時間點非常敏感」，不排除與後續董事席次布局有關。

不過，消息人士指出，陳瑞隆很早就想辭任中石化董事長，只因遲未找到合適接任者而拖延至今，可能中石化董事長已找到人選。此外，他近期涉入京華城案，雖獲交保，但也感到身心俱疲，因此此次辭去中工董事代表人「未必只有經營權因素，是他本來就準備退場」。

寶佳集團近期買盤猛烈，集團目前累計持有中工約廿萬張、持股達百分之十三。取得多數股權後，中工與相關的中石化股價日前均爆量拉升，中工一度攻上十七點五元，但後續被列為處置股期間股價轉為盤整，昨天「出關」第一天股價重挫百分之九點五，收在十五點二五元。

據熟悉寶佳運作的人士指出，威京集團主席沈慶京與寶佳副董事長林家宏之間，已有中間人穿梭溝通，希望雙方坐下談，不排除陳瑞隆此時請辭，是為後續協商鋪路。

市場人士解讀，陳瑞隆請辭，可能是為寶佳釋出一席法人董事席次，被視為「可控、善意的談判訊號」。該人士直言，「寶佳已拿下逾一成三股權，董事會布局勢必重洗，先讓出一席位，有利後續談判。」

中工表示，陳瑞隆本來就有計畫要退休，因年事已高，所以按照自己的人生規畫準備退休。

中工
