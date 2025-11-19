聽新聞
北車商場是金雞母或雞肋 看台鐵條件開多高

聯合報／ 記者林海／台北報導

台北車站商場將重新招標，目前看來競爭者眾，有意願的業者，都看好作為全台人流量最大的車站，台北車站商場有人潮保證，招商難度相對較低，標下等於是得到一隻金雞母，但有業者分析，如果台鐵開出條件過高，業者恐也得精算，到底是標到金雞母還是雞肋。

京站總經理王大政表示，從現在傳出的消息看來，台鐵這次開出的條件一定很高，包括整體商場的裝潢經過廿年的使用後，勢必要重新整理一次，這對新業者來說會是很大的成本壓力，而先前也傳出希望加入旅館，這條件到底會不會是真的，且台北車站是否適合做旅館，都是考慮的重點。

有業者指出，如果台鐵條件很高，那就必須要精算，台北車站商場以餐飲為賣點，餐飲業百分之十五的毛利已經算很高，加上租金、人事成本，全部算進去到底能不能賺錢、多久能賺錢，需仔細評估，不然即使得標，也不是划算的生意。

而這次台鐵將營運年限拉長為「十五加八」年，也是希望提供業者更大的獲利空間，增加誘因。

對一般業者來說，獲利是最大的考量，畢竟做生意都是為了要賺錢，但此次也有不少業者抱著勢在必得的決心去競標。有百貨業人士分析，已經表態評估的新光三越，在台北市西區已經有站前店作為據點，而如果能夠拿下台北車站，則可以往北連通，不僅再額外增加一個據點，同時還能以地利優勢，形成一加一大於二的效益。

目前台北車站Ｋ區地下街打造東森廣場的東森集團、二○一九年丟掉車站據點的統一集團，對於競標北車商場都是「來勢洶洶」。

台北車站 微風集團 京站 台鐵
